Nhiều người Mỹ giàu có lên kế hoạch rời Mỹ sau bầu cử

Theo các luật sư nhập cư, không ít người lo ngại tình trạng bất ổn chính trị và xã hội sẽ leo thang, bất kể ai giành chiến thắng. Lần này, không còn là lời đe dọa suông, mà là các hành động cụ thể khi nhiều gia đình giàu có đang tìm kiếm hộ chiếu thứ hai hoặc các chương trình định cư lâu dài ở nước ngoài.

Dominic Volek, người đứng đầu mảng tư vấn khách hàng tư nhân tại Henley & Partners, công ty chuyên hỗ trợ giới giàu có di cư quốc tế, cho biết đây là lần đầu tiên số lượng khách hàng người Mỹ vượt trội so với bất kỳ quốc gia nào khác. Năm nay, số người Mỹ tìm cách định cư ở nước ngoài tăng ít nhất 30% so với năm trước. Theo khảo sát của Arton Capital, một công ty khác chuyên tư vấn về các chương trình nhập cư, 53% triệu phú Mỹ cho biết họ sẽ rời khỏi Mỹ sau bầu cử, đặc biệt là nhóm trẻ từ 18 đến 29 tuổi với tỷ lệ cao lên đến 64%.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chuẩn bị diễn ra

Nhiều triệu phú Mỹ không chỉ lo ngại về chính trị mà còn vì các yếu tố an ninh cá nhân và tài chính. Các cuộc bắn súng trong trường học, nguy cơ bạo lực chính trị, nạn bài Do Thái, bài Hồi giáo và khoản nợ công khổng lồ của chính phủ Mỹ cũng là những lý do khiến họ cân nhắc rời khỏi đất nước. Một số người còn muốn tránh sống trong môi trường chính trị căng thẳng hoặc lo ngại về kế hoạch đánh thuế lãi chưa thực hiện cho những người có tài sản hơn 100 triệu USD của Phó Tổng thống Kamala Harris, dù khả năng thông qua rất thấp.

Châu Âu là lựa chọn hàng đầu với các nước như Bồ Đào Nha, Malta, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Antigua. Tại đây, họ có thể đầu tư từ vài trăm nghìn USD vào bất động sản hoặc quỹ để lấy thị thực đầu tư. Tuy nhiên, những thay đổi về chính sách đã làm chặt chẽ hơn các quy định nhập cư đối với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt ở Bồ Đào Nha và Italy khi dòng người giàu đổ về đã làm giá bất động sản leo thang.

Caribbean cũng ngày càng được nhiều người Mỹ ưa chuộng. Đầu tư bất động sản từ 300.000 USD ở Antigua và Barbuda giúp họ có thể nhập quốc tịch, hưởng quyền tự do di chuyển tới các nước như Hong Kong, Nga, Singapore, Anh và khối châu Âu. Saint Lucia cũng đang trở thành điểm đến phổ biến nhờ chính sách định cư thuận lợi.

Theo bạn, ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ 2024? Ông Donald Trump Bà Kamala Harris BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]