Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi một chuyến xem World Cup giá trị bằng cả căn hộ

World Cup từ lâu đã không còn đơn thuần là giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Với giới siêu giàu toàn cầu, đây là một trong những sự kiện xã hội quan trọng nhất trong năm, nơi họ vừa thưởng thức bóng đá, vừa tận hưởng những dịch vụ xa xỉ hàng đầu thế giới, đồng thời mở rộng các mối quan hệ kinh doanh. Nếu một cổ động viên bình thường phải săn vé, đặt khách sạn từ nhiều tháng trước và cân nhắc từng khoản chi phí, thì với những người sở hữu khối tài sản hàng chục hoặc hàng trăm triệu USD, World Cup là cơ hội để trải nghiệm một thế giới hoàn toàn khác.

Với tấm vé VIP phép khách hàng được xem trận đấu từ góc nhìn độc đáo

Theo FIFA, World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và trải dài trên 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô chưa từng có này không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho ngành du lịch và giải trí, mà còn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường dịch vụ cao cấp dành cho khách VIP. Chính FIFA thừa nhận mảng nhà hàng, khách sạn, dịch vụ… đang trở thành một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của giải đấu, bên cạnh tiền bản quyền truyền hình và tài trợ.

Nếu khán giả phổ thông mua vé vài chục hoặc vài trăm USD để vào sân, thì giới siêu giàu lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Theo chương trình FIFA Hospitality, khách hàng có thể tiếp cận các khu vực VIP với phòng khách riêng, dịch vụ ăn uống cao cấp, quầy bar sang trọng, lối đi riêng và những vị trí quan sát đẹp nhất trong sân vận động.

Theo Goal, giá một số gói hospitality (bao gồm các dịch vụ ăn uống, lưu trú…) cơ bản tại World Cup 2026 khởi điểm từ khoảng 1.400 USD/người cho một trận đấu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điểm xuất phát. Các phòng suite riêng dành cho doanh nghiệp hoặc nhóm khách VIP có thể vượt mốc 100.000 USD cho một trận đấu lớn. Trong khi đó, Houston Chronicle cho biết nhiều gói trải nghiệm trọn gói có giá từ hơn 10.000 USD đến trên 73.000 USD mỗi người, tùy theo số trận và quyền lợi đi kèm. Tuy nhiên, vé xem bóng đá đôi khi chỉ là một phần nhỏ trong hóa đơn của giới siêu giàu. Điều khiến World Cup 2026 trở nên đặc biệt nằm ở yếu tố địa lý. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu được tổ chức đồng thời tại 3 quốc gia và trải rộng trên diện tích khổng lồ của Bắc Mỹ. Khoảng cách giữa New York và Los Angeles lên tới gần 4.000 km, tương đương một chuyến bay xuyên châu Âu. Chính vì thế, nhiều khách VIP lựa chọn phương án đơn giản nhất: sử dụng chuyên cơ riêng.

View ngắm thành phố New York từ trên cao ở khách sạn hạng sang The Mark Hotel

Theo Forbes, nhiều công ty hàng không tư nhân tại Mỹ đã chuẩn bị những gói dịch vụ đặc biệt dành riêng cho World Cup 2026. Một số doanh nghiệp dự báo nhu cầu thuê chuyên cơ sẽ tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Với giới siêu giàu, việc bỏ ra vài chục nghìn USD cho một chuyến bay riêng giúp họ tiết kiệm thời gian và đảm bảo lịch trình theo dõi nhiều trận đấu liên tiếp tại các thành phố khác nhau. Không dừng lại ở đó, New York Post tiết lộ một số công ty du lịch xa xỉ đang cung cấp những gói World Cup có giá từ 500.000 USD đến 1 triệu USD. Mức giá này bao gồm penthouse khách sạn, trực thăng riêng, chuyên cơ đưa đón, quản gia cá nhân 24/7, đầu bếp riêng và vé các trận đấu lớn nhất giải. Với một số khách hàng đến từ Trung Đông, Mỹ hay châu Âu, World Cup đơn giản là một phần trong phong cách sống xa xỉ mà họ đã quen thuộc.

Nhìn từ góc độ kinh tế, những con số này cho thấy World Cup không chỉ là một giải đấu thể thao. Nó còn là thị trường tiêu dùng cao cấp với quy mô hàng tỷ USD. Từ các khách sạn 5 sao, hãng hàng không, công ty bảo vệ cá nhân cho đến nhà hàng Michelin, tất cả đều đang hưởng lợi từ làn sóng khách hàng đặc biệt này.

World Cup - nơi các tỷ phú gặp nhau

Điều thú vị là nhiều người giàu đến World Cup không chỉ vì bóng đá. Trong nhiều năm qua, các sự kiện thể thao lớn như World Cup, Olympic hay Super Bowl đã trở thành nơi gặp gỡ của giới doanh nhân và các nhà đầu tư quốc tế. Những khu vực hospitality trong sân vận động không đơn thuần là nơi xem trận đấu, mà còn đóng vai trò như các “phòng họp không chính thức”. Theo các chuyên gia marketing thể thao, doanh nghiệp thường mua các gói hospitality cao cấp để tiếp đón khách hàng, đối tác hoặc nhà đầu tư. Một buổi tối xem bóng đá trong khu VIP có thể trở thành cơ hội để thảo luận về những thương vụ trị giá hàng triệu USD. Đây là lý do FIFA liên tục mở rộng các dịch vụ dành cho khách doanh nghiệp trong những năm gần đây.

Chuyên cơ phục vụ các thương gia ở World Cup 2026

Washington Post nhận định World Cup 2026 đang dần trở thành một trong những sự kiện xa xỉ lớn nhất hành tinh. Không ít khách hàng tham gia giải đấu với mục tiêu chính là kết nối quan hệ thay vì theo dõi chuyên môn bóng đá. Khi những CEO của các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ đầu tư, giới tài phiệt Trung Đông hay những ngôi sao giải trí xuất hiện trong cùng một không gian, World Cup trở thành một diễn đàn toàn cầu theo đúng nghĩa đen. Điều này phản ánh sự thay đổi của bóng đá hiện đại. Nếu World Cup 1970 hay 1986 chủ yếu là lễ hội của người hâm mộ, thì World Cup 2026 còn là lễ hội của ngành công nghiệp giải trí, du lịch và tiêu dùng cao cấp.

Không chỉ các công ty du lịch hay hãng hàng không hưởng lợi từ xu hướng này. Theo CNBC, nhiều khách sạn hạng sang tại New York, Los Angeles và Miami đã ghi nhận lượng đặt phòng tăng mạnh ngay từ đầu năm 2026 nhờ hiệu ứng World Cup. Một số khách sạn gần các sân vận động đăng cai thậm chí áp dụng mức giá cao gấp nhiều lần ngày thường. Trong khi đó, ngành hàng xa xỉ cũng xem World Cup là cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng giàu có toàn cầu. Các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, thời trang cao cấp và xe sang đều tổ chức những sự kiện riêng bên lề giải đấu nhằm thu hút khách VIP.

Theo Bloomberg, nhiều công ty coi World Cup tương tự như Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hay giải đua Công thức 1 tại Monaco: nơi những người giàu không chỉ đến để thưởng thức sự kiện, mà còn để gặp gỡ, xây dựng quan hệ và khẳng định vị thế. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của World Cup đã vượt xa khuôn khổ thể thao, trở thành một phần của nền kinh tế trải nghiệm toàn cầu. Trên sân cỏ là cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia. Ngoài sân cỏ là cuộc cạnh tranh của các thương hiệu, các doanh nghiệp và những người sẵn sàng chi hàng triệu USD để tận hưởng trải nghiệm tốt nhất.

Quang cảnh sân Metlife nhìn từ phòng VIP

Có một nghịch lý thú vị. Trong khi hàng triệu cổ động viên phải chờ đợi nhiều năm để thực hiện giấc mơ xem World Cup, thì ở những tầng cao nhất của sân vận động, một nhóm rất nhỏ người giàu lại đang trải nghiệm cùng một trận đấu theo cách hoàn toàn khác. Họ không xếp hàng mua vé, không lo chuyện di chuyển hay nơi ở. Thay vào đó là chuyên cơ, xe limousine, quản gia cá nhân và những phòng suite sang trọng nhìn thẳng xuống mặt cỏ. Khoảng cách giữa hai nhóm khán giả đôi khi chỉ là vài tầng lầu trong cùng một sân vận động. Nhưng xét về chi phí, đó có thể là khoảng cách lên tới hàng triệu USD.

Vì thế, khi World Cup 2026 diễn ra, người hâm mộ sẽ không chỉ chứng kiến những cuộc đối đầu giữa Messi, Mbappe hay Bellingham. Đây còn là dịp để quan sát cách giới siêu giàu tận hưởng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Trong thế giới ấy, bóng đá vẫn là trung tâm. Nhưng xung quanh trái bóng là cả một hệ sinh thái của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm mà chỉ số ít người có thể tiếp cận.

World Cup vì thế đã vượt xa giới hạn của một giải đấu bóng đá. Nó trở thành biểu tượng toàn cầu của thể thao, giải trí và kinh tế. Và với giới siêu giàu, đó là một sân khấu hoàn hảo để họ thưởng thức cả ba điều ấy cùng một lúc.

Hai thế giới ở World Cup

Trong khi một bộ phận người hâm mộ sẵn sàng chi tới 500.000 USD hay thậm chí 1 triệu USD để tận hưởng World Cup 2026 bằng chuyên cơ riêng, khách sạn hạng sang và các phòng VIP đắt đỏ, thì ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đang lo ngại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngày càng trở nên xa tầm với của khán giả bình dân.

Theo Reuters, ứng cử viên thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani mới đây đã lên tiếng kêu gọi FIFA và ban tổ chức World Cup 2026 bảo đảm người dân địa phương vẫn có cơ hội tiếp cận giải đấu với mức giá hợp lý. Ông cho rằng thể thao không nên trở thành một loại hình giải trí chỉ dành cho tầng lớp giàu có, đặc biệt khi New York là một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu quan trọng nhất của World Cup.

Lo ngại này không phải không có cơ sở. Theo Goal và Houston Chronicle, nhiều gói hospitality chính thức của World Cup 2026 có giá từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD mỗi người, trong khi các phòng suite riêng cho doanh nghiệp hoặc khách VIP có thể vượt mốc 100.000 USD. Các gói trải nghiệm xa xỉ nhất thậm chí được chào bán với giá lên tới 1 triệu USD.

World Cup vốn được sinh ra để phục vụ hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Thế nhưng tại Bắc Mỹ mùa hè này, khoảng cách giữa một cổ động viên phải chắt chiu từng đồng để mua vé và một vị khách bước xuống từ chuyên cơ riêng có lẽ chưa bao giờ lớn đến thế. Đó cũng là một trong những nghịch lý đáng chú ý nhất của World Cup 2026.