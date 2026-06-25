Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất Mỹ

NSƯT Kiều Anh khoe nhan sắc trẻ đẹp trên khán đài sân vận động bóng đá ở Mỹ. Cũng như ca sĩ Mỹ Tâm, nữ nghệ sĩ xinh đẹp đi cổ vũ cho cầu thủ mang áo đội tuyển Argentina - Lionel Messi. Điều đáng chú ý với khán giả, ngoài sân vận động hoành tráng còn là vẻ ngoài tươi trẻ của NSƯT Kiều Anh.

Thực tế, trong mọi khoảnh khắc đời thường, nhan sắc của NSƯT Kiều Anh cũng rất "nàng thơ". Ở tuổi U50 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn xinh đẹp và trẻ trung.

Có được sắc vóc xinh đẹp như vậy, NSƯT Kiều Anh phải siết cân và giữ dáng rất nghiêm khắc bằng việc tập luyện yoga.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô tập bốn buổi mỗi tuần, xen kẽ hai buổi yoga trị liệu và hai buổi gym. Nếu như yoga mang đến sự dẻo dai và những phút thư thái hoàn toàn cho đầu óc thì gym giúp cô duy trì đường cong gợi cảm hiệu quả hơn.

NSƯT Kiều Anh từng tiết lộ với truyền thông cô được học yoga trực tiếp từ các chuyên gia Ấn Độ nên có thể tự thiết kế các bài yoga trị liệu riêng để phù hợp với bản thân và độ tuổi.

Tập yoga kết hợp thiền thường xuyên trong thời gian dài không chỉ giúp cô duy trì sự tươi trẻ mà còn dễ tìm thấy cân bằng trong tâm hồn, bớt sân si trong cuộc sống. Nhờ sự chăm chỉ tập luyện nên Kiều Anh mới có được nhan sắc yêu kiều như hiện tại.

Ngoài việc siết cân giữ dáng, Kiều Anh còn ăn uống khoa học, cân bằng các nhóm chất để cơ thể nạp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chú trọng thực phẩm sạch từ thiên nhiên, ít thịt và nhiều rau củ quả.

Người đẹp cho rằng cơ thể khi nạp đủ chất thì tâm trạng cũng vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh hơn.

NSƯT Kiều Anh đã có nhiều năm nghiên cứu về dinh dưỡng, trị liệu một số chứng bệnh thông qua chế độ ăn uống hàng ngày nên tin thực phẩm nạp vào cơ thể có tác động lớn nhất đến sức khỏe cũng như nhan sắc. Nhờ kết hợp giữa ăn uống và luyện yoga, đồng thời cô còn đi biểu diễn thường xuyên cũng là cách để Kiều Anh giữ được vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981, cô được biết đến rộng rãi qua cả lĩnh vực múa lẫn phim truyền hình. Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhờ những đóng góp cho nghệ thuật. Khán giả truyền hình biết đến Kiều Anh qua nhiều bộ phim như: Phía trước là bầu trời (vai Nhung), Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình (vai Phương), Gia đình trái dấu (bà Ánh)...

Ảnh: FBNV