Tiêu thụ điện xác lập kỷ lục chưa từng có

Nỗ lực đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất

Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), công suất cực đại hệ thống điện quốc gia vào thời điểm trên đạt khoảng 58.456 MW, tăng khoảng 350 MW so với kỷ lục vận hành được xác lập trước đó vào ngày 26-5-2026.

So với cùng kỳ của năm 2025, công suất cực đại tăng 13,5% và cao hơn 6,4% so với kỷ lục vận hành năm 2025.

Trong đó, công suất cực đại hệ thống điện miền Bắc đạt 29.970 MW, tương đương kỷ lục vận hành được xác lập trước đó vào ngày 27- 5-2026. So với cùng kỳ của năm 2025, công suất cực đại tăng 13,3% và cao hơn 6,3% so với kỷ lục vận hành năm 2025.

Do phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận một số máy biến áp mang tải cao như: các trạm 500kV Hiệp Hòa AT2, Thường Tín AT1&2; các trạm 220kV Thanh Nghị AT1&2, Thanh Xuân AT1&2, Bá Thiện AT2. Điện áp các nút trên hệ thống duy trì trong giới hạn vận hành cho phép.

Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, NSMO đã tiếp tục phải huy động tất cả các nguồn điện khả dụng trên hệ thống; Khai thác cao các nguồn thuỷ điện, duy trì mực nước các hồ nhằm đảm bảo khả dụng, đặc biệt là các thủy điện Tây Bắc cho giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Đồng thời, tăng huy động các nguồn điện nhập khẩu; Phối hợp với các nhà máy điện mới thực hiện thử nghiệm công suất cao (theo điều kiện thử nghiệm của tổ máy) trong các giờ cao điểm của hệ thống.

NSMO nhận định trong tối và đêm 24-6, công suất hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 54.500 MW, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao hơn so với mức phụ tải cao điểm chiều, có thể đạt gần 31.000 MW và thiết lập kỷ lục mới trong năm 2026.

Sang ngày 25-6), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37°C, có nơi trên 37°C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35°C. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ, có nơi trên 39°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Phụ tải hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao hơn so với ngày 24-6.