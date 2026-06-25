26+ khi dùng điều hòa: Vừa mát vừa tiết kiệm điện trong ngày nắng nóng

Điều hòa không nên đặt nhiệt độ quá thấp

Những ngày nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ C, nhiều gia đình có thói quen hạ điều hòa xuống 20-22 độ C với mong muốn căn phòng mát nhanh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cài nhiệt độ quá thấp không giúp phòng lạnh nhanh hơn mà chỉ khiến điều hòa phải hoạt động lâu hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Điện lực Hà nội (EVNHANOI) cho biết chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1 độ C có thể giúp giảm khoảng 3-5% điện năng tiêu thụ.

Theo đó, mức 26 độ C trở lên được xem là phù hợp với đa số gia đình Việt Nam, vừa đảm bảo sự dễ chịu vừa giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn.

26 độ C được khuyến nghị là mức nhiệt vừa làm mát vừa tiết kiệm điện năng. Ảnh: Aboluowang

Công thức 'mát người - nhẹ ví'

Để vừa đảm bảo sự thoải mái vừa tiết kiệm điện, EVNHANOI khuyến nghị áp dụng công thức:

- Cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên: Đây là mức nhiệt vẫn đảm bảo sự thoải mái cho đa số gia đình, đồng thời giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ và tránh tình trạng điều hòa phải hoạt động quá tải.

- Kết hợp sử dụng thêm quạt điện: Việc kết hợp quạt với điều hòa giúp luồng khí lạnh phân bổ đều khắp phòng, tạo cảm giác mát hơn mà không cần giảm sâu nhiệt độ, từ đó tiết kiệm điện tiêu thụ.

- Đóng kín cửa phòng khi bật điều hòa: Việc mở cửa thường xuyên hoặc để không khí nóng từ bên ngoài tràn vào sẽ khiến điều hòa phải hoạt động lâu hơn để duy trì nhiệt độ cài đặt. Đóng kín cửa giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện.

- Sử dụng chế độ Eco hoặc Inverter nếu thiết bị có hỗ trợ: Ưu tiên chế độ Eco hoặc Inverter. Chế độ Eco giúp điều hòa vận hành ở mức công suất phù hợp, tránh tiêu hao điện không cần thiết. Trong khi đó, công nghệ Inverter duy trì nhiệt độ ổn định và giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Các mẹo giúp giảm tiền điện mùa hè

Bên cạnh việc sử dụng điều hòa đúng cách, bạn có thể áp dụng thêm một số biện pháp tiết kiệm điện như:

- Trồng thêm cây xanh hoặc sử dụng rèm cửa để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào nhà

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày

- Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm

- Chọn thiết bị có nhãn năng lượng hiệu suất cao

- Vệ sinh điều hòa, quạt và các thiết bị điện định kỳ

- Rút nguồn các thiết bị khi không sử dụng

- Ưu tiên sử dụng đèn tiết kiệm điện

Những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện có thể giúp các hộ gia đình giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ, đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng kéo dài khi nhu cầu dùng điều hòa tăng cao.