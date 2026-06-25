World Cup 2026: Dân mạng nói gì về Son Heung-min và đồng đội sau trận Hàn Quốc - Nam Phi

Đội tuyển Hàn Quốc đã tự đẩy mình vào thế khó tại bảng A VCK World Cup 2026 khi để thua Nam Phi với tỷ số 0 - 1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này khiến đại diện châu Á khép lại vòng bảng với 3 điểm, xếp thứ ba và buộc phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để biết có nằm trong nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc giành vé vào vòng 1/16 hay không. Trong khi đó, Nam Phi tạo nên bất ngờ lớn khi từ vị trí cuối bảng với 1 điểm đã vươn lên nhì bảng cùng 4 điểm, qua đó giành quyền đi tiếp.

Ở trận đấu quyết định, Hàn Quốc nhập cuộc với mục tiêu chỉ cần một trận hòa để tự quyết tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hong Myung-bo lại thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian. Bước ngoặt đến ở phút 63 khi Thapelo Maseko tận dụng sai lầm nơi hàng thủ để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Son Heung-min được tung vào sân trong hiệp hai nhằm tăng cường sức tấn công nhưng không thể giúp đội nhà lật ngược tình thế.

Thất bại khiến mạng xã hội Hàn Quốc và nhiều diễn đàn bóng đá quốc tế bùng nổ bình luận. Không ít người cho rằng đây là màn trình diễn đáng thất vọng nhất của "Những chiến binh Taegeuk" kể từ đầu giải.

Tài khoản Facebook Hoàng Phúc bình luận: "Hàn Quốc đá không đúng với khả năng, ít nhất họ nên có một trận hòa. Quá thất vọng với Son Heung-min và các chàng trai áo đỏ".

Facebooker Tuấn Đạt viết: "Nam Phi từ 1 điểm lên nhì bảng, còn Hàn Quốc từ cửa trên thành đội ngồi chờ phép màu".

Hay tài khoản Facebook Trần Bảo viết: "Son chạy khắp sân tìm khoảng trống, còn đồng đội chạy khắp sân tìm... Son. Cuối cùng chỉ có Nam Phi tìm thấy bàn thắng".

Người dùng Facebook có tài khoản Minh Khang thì bình luận: "Son Heung-min mở điện thoại sau trận chắc không xem bảng thống kê nữa, chỉ xem lịch thi đấu các bảng khác để cầu nguyện Hàn Quốc lọt top 8 đội hạng ba".

Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều cổ động viên vẫn kêu gọi giữ niềm tin. Họ cho rằng Hàn Quốc vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, số phận của Son Heung-min và các đồng đội giờ không còn nằm trong tay họ mà phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả các bảng đấu còn lại. Theo thể thức World Cup 2026, ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền góp mặt ở vòng 1/16.