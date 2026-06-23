David Beckham "hái ra tiền" tại World Cup 2026

Dù chưa từng chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá trong sự nghiệp cầu thủ, huyền thoại bóng đá Anh David Beckham cuối cùng vẫn trở thành một trong những "cỗ máy kiếm tiền" đáng sợ nhất tại World Cup 2026.

Theo các chuyên gia tiếp thị, cựu đội trưởng ĐT Anh được cho là sẽ thu về khoảng 19 triệu bảng nhờ hàng loạt hợp đồng quảng cáo xuất hiện xuyên suốt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

David Beckham. Ảnh: AP.

Trong suốt kỳ World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, hình ảnh của David Beckham xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông và sóng truyền hình. Cựu tiền vệ sinh năm 1975 tham gia quảng bá cho nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, từ lĩnh vực tài chính, thực phẩm cho đến thời trang và thể thao.

Người hâm mộ dễ dàng bắt gặp David Beckham trong các chiến dịch quảng cáo của ngân hàng Bank of America, thương hiệu khoai tây chiên Lay's, chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng Home Depot, hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's, hãng bia Stella Artois hay tập đoàn thể thao Adidas. Sức hút mạnh mẽ của biểu tượng bóng đá người Anh giúp các thương hiệu tận dụng tối đa hiệu ứng từ World Cup để tiếp cận hàng tỷ khán giả trên toàn cầu.

Theo ước tính của các nhà phân tích thị trường, tổng giá trị các hợp đồng quảng cáo mà David Beckham tham gia trong thời gian diễn ra World Cup có thể mang lại cho ông khoản thu nhập lên tới 19 triệu bảng. Đây được xem là con số đáng mơ ước ngay cả với nhiều ngôi sao đương đại đang thi đấu tại giải.

Đánh giá về sức hút thương mại của David Beckham, đơn vị theo dõi ngành tiếp thị Marketing Made Clear nhận định: "Các thương hiệu hợp tác với David Beckham vì anh ấy đáng tin cậy và dễ nhận biết”. Chính hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện và sức ảnh hưởng kéo dài suốt nhiều thập kỷ đã giúp cựu danh thủ M.U trở thành gương mặt quảng bá hàng đầu trên thị trường quốc tế.

Trong sự nghiệp thi đấu, David Beckham có 115 lần khoác áo ĐTn Anh nhưng chưa từng vượt qua vòng tứ kết tại các kỳ World Cup. Dẫu vậy, sau khi giải nghệ, ông lại xây dựng thành công một đế chế kinh doanh và thương hiệu cá nhân thuộc hàng lớn nhất trong làng thể thao thế giới.

Hiện David Beckham là đồng sở hữu của CLB Inter Miami, nơi từng tạo nên tiếng vang lớn khi chiêu mộ siêu sao Lionel Messi. Theo nhiều báo cáo tài chính, khi cộng gộp với khối tài sản của vợ là Victoria, tổng tài sản ròng của gia đình David Beckham đã vượt mốc 1,185 tỷ bảng.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc World Cup 2026 được tổ chức chủ yếu tại Mỹ tiếp tục giúp David Beckham gia tăng tầm ảnh hưởng tại thị trường Bắc Mỹ - nơi ông đã xây dựng được vị thế vững chắc nhờ các hoạt động kinh doanh thể thao và giải trí. Sự hiện diện liên tục của ông trong các chiến dịch quảng cáo lớn được dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá trị thương hiệu David Beckham lên một tầm cao mới sau giải đấu.

Sinh ra tại Đông London, David Beckham từng là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Trong sự nghiệp lẫy lừng, ông đã giành chức vô địch ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Anh, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp, đồng thời đăng quang ở Champions League 1998/99 cùng M.U.

Dù World Cup vẫn là giấc mơ dang dở trên sân cỏ nhưng ở khía cạnh thương mại và sức ảnh hưởng toàn cầu, David Beckham đang cho thấy ông vẫn là một trong những biểu tượng thành công nhất của bóng đá thế giới.