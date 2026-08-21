Giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam bỏ túi 7 tỷ đồng tiền thưởng

ĐT Việt Nam liên tiếp nhận thưởng khi thi đấu thành công

ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 đã giành chiến thắng 2-0 khi đọ sức với ĐT Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối qua (19/8). Trước đó, ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam cũng thắng ĐT Malaysia với tỷ số 2-0. Chung cuộc, ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Malaysia với tổng tỷ số 4-0.

Sau khi đánh bại ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1,5 tỷ đồng. Trong số tiền này có 500 triệu đồng từ một nhà tài trợ quen thuộc của VFF.

ĐT Việt Nam đã nhận được những khoản thưởng xứng đáng. Ảnh: Lê Hiếu

Trước đó , trong quá trình tranh tài từ vòng bảng đến hết trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã được VFF thưởng 3,5 tỷ đồng. Tổng cộng, tính đến trước chung kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nhận được 5 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và nhà tài trợ của VFF.

Ngoài ra, ở trận thắng ĐT Indonesia vào ngày 3/8 tại lượt trận thứ 3 của ĐT Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đã được thưởng 2 tỷ đồng từ một ông bầu nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này, ĐT Việt Nam đã nhận được 7 tỷ đồng tiền thưởng.

Tại ASEAN Cup 2026, ở vòng bảng, ĐT Việt Nam đã thắng 3 trận trước ĐT Timor Leste, ĐT Indonesia, ĐT Campuchia và chỉ hòa 1 trận trước ĐT Singapore. HLV Kim Sang-sik hiện tại đã kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp với ĐT Việt Nam lên con số 24 và đang đứng trước cơ hội trở thành chiến lược gia đầu tiên mang về 2 chức vô địch khu vực liên tiếp cho bóng đá Việt Nam.

Ở chung kết, ĐT Việt Nam sẽ so tài với ĐT Thái Lan. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, hai đội gặp nhau tại chung kết và đó là kỷ lục của ASEAN Cup (trước đây mang tên AFF Cup và Tiger Cup). Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được thêm nhiều khoản thưởng từ VFF và các nhà tài trợ.