FIFA đặt giá cho bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup ở Việt Nam: 3 triệu USD thì ai mà mua được?

FIFA đặt giá cho bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup ở Việt Nam

Giá bản quyền truyền hình giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA chào bán ở Việt Nam là 3 triệu USD. Hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền hình giải đấu này.

Thực ra, chiến thuật bán bản quyền truyền hình của FIFA thì giống như ở chợ hơn là ở siêu thị. Trong khi giá ở siêu thị là giá niêm yết, không phải bàn, thì giá bản quyền truyền hình của FIFA lại giống như ở chợ, là để cửa còn mặc cả, kiểu tôi đưa ra giá mong muốn, còn các anh có thể mặc cả, chúng ta có thể thương lượng.

Một ví dụ là World Cup 2026 tại Ấn Độ. FIFA được cho là ban đầu muốn khoảng 100 triệu USD, trong khi JioStar, một trong những tập đoàn truyền thông giải trí lớn nhất Ấn Độ chỉ đưa ra đề nghị khoảng 20 triệu USD; sau quá trình đàm phán kéo dài, mức yêu cầu được cho là đã giảm xuống khoảng 60 triệu USD trước khi đạt thỏa thuận với Zee, một tập đoàn truyền thông lớn khác của Ấn Độ. Với Trung Quốc cũng tương tự, FIFA được cho là từng kỳ vọng tới 300 triệu USD, nhưng cuối cùng thỏa thuận World Cup 2026 với China Media Group được báo cáo ở khoảng 60 triệu USD.

FIFA đặt giá 3 triệu USD cho bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup ở Việt Nam. Ảnh: Aseanfootball.

Nguyên từ góc nhìn như vậy thì chúng ta có thể nói luôn, 3 triệu USD cho bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam là đắt. Và chắc chắn nếu được ký, nó sẽ thấp hơn con số này nhiều.

Ta so sánh, World Cup 2022 từng được chào tại Việt Nam khoảng 15 triệu USD cho 64 trận, bao gồm TV, radio, mobile, Internet/OTT. Tức là khoảng 234.000 USD/trận. Trong khi với 3 triệu USD cho 20 trận, FIFA ASEAN Cup 2026 có giá khoảng 150.000 USD/trận.

Như vậy giá bình quân một trận ASEAN Cup bằng khoảng 64% giá một trận World Cup. Tỷ lệ này là rất cao, vì giá trị quảng cáo của một trận trung bình ASEAN Cup khó có thể bằng 64% một trận World Cup. Nhưng các chuyên gia kinh tế ở FIFA rất giỏi, họ biết một điều, giá trị của ASEAN Cup tập trung rất mạnh vào các trận của Việt Nam. Người Việt Nam xem ASEAN Cup cực nhiều, đây là điều quan trọng nhất ảnh hưởng tới giá bản quyền truyền hình.

Theo AFF/YouGov Sports, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 đạt 541,5 triệu tổng lượng khán giả tiếp cận toàn khu vực. Riêng Việt Nam đã chiếm 354,9 triệu lượt xem tích lũy, cao nhất ASEAN. Trong khi con số này của Thái Lan là 96,7 triệu, Indonesia khoảng 40 triệu và Malaysia là 12 triệu. Riêng trận Chung kết lượt về Việt Nam – Thái Lan đạt 78,4 triệu lượt xem trên toàn bộ các thị trường được đo. Thậm chí 7/10 chương trình thể thao có rating cao nhất Việt Nam năm 2024 là các trận ASEAN Cup. Tóm lại, Việt Nam không phải một thị trường ASEAN bình thường mà là thị trường truyền hình quan trọng nhất của giải. Đó là lý do FIFA đưa ra con số 3 triệu USD cho riêng Việt Nam.

Về phía các nhà đài tại Việt Nam, họ lại không thể tính toán kiểu trung bình 150.000 USD/ trận được. Vì thực chất, 7 hoặc 8 trận ĐT Việt Nam thi đấu sẽ chiếm phần lớn giá trị quảng cáo. Với tính chất của giải đấu này, đơn vị nào ở Việt Nam có lợi thế hơn khi sở hữu bản quyền truyền hình?

Có một điểm thú vị là trong khi lợi ích việc sở hữu bản quyền của VTV chủ yếu nhìn vào doanh thu quảng cáo, thì một OTT/pay-TV như FPT hay TV360 có thể không chỉ nhìn vào doanh thu quảng cáo, họ còn có các lợi ích khác từ mở rộng thuê bao mới, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ dịch vụ, tăng thời gian sử dụng, ngoài ra là bán chéo Internet/TV, cuối cùng là giá trị thương hiệu.

ASEAN Cup 2024 cho thấy sức hút digital cực lớn. Riêng video trực tiếp trận chung kết lượt về Thái Lan – Việt Nam trên kênh FPT Bóng Đá Việt hiện có khoảng 35,7 triệu lượt xem YouTube. Vì vậy đối với FPT hay TV 360, bản quyền phát sóng có thể đáng giá hơn mức tính đơn thuần từ quảng cáo.

Quay trở lại câu chuyện FIFA neo giá 3 triệu USD cho Việt Nam để bắt đầu đàm phán. Cũng giống như ở chợ thôi, lợi thế của bên mua là thời gian, thịt để đến chiều rồi mà chưa bán được giá nó cũng khác. Càng sát ngày khai mạc mà chưa bán được bản quyền tại Việt Nam, sức ép giảm giá lên FIFA và đại lý càng lớn. Chính diễn biến bản quyền World Cup 2026 ở Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy FIFA thực tế cũng phải điều chỉnh kỳ vọng khi thị trường không chấp nhận. Cho nên chả việc gì phải vội, và người xem chúng ta cũng không việc gì phải sốt ruột cả, sẽ đến lúc thuận mua vừa bán thôi mà.