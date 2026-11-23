Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 23/11 tăng giá vàng miếng lên mức 135 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/11, giá vàng trong nước ngày 23/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 23/11, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/11, bật tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/11, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 129,8 –134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/11 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 80 USD/ounce, lên mức 3.618 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.537 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá rất mạnh, lấy lại vùng mốc trên 3.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng phục hồi mạnh, bật tăng từ mức thấp nhất trong 14 tháng, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên diện rộng thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn hơn.

Dù phục hồi, thị trường vàng thế giới vẫn chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì các điều kiện tiền tệ thắt chặt hoặc tiếp tục tăng lãi suất.

Diễn biến gần đây của giá kim loại quý cũng cho thấy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn có thể bị lấn át bởi những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và biến động tiền tệ.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.618 USD/ounce (tương đương khoảng 113,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/11, giá vàng ngày 24/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.