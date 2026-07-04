Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/7 chưa ngừng tăng rất mạnh?

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/7 giữ giá vàng miếng ở mức 151,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/7, giá vàng trong nước ngày 4/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 4/7, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/7, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 148,4 –151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 147,5 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/7 giữ ổn định với giá vàng giao ngay giữ nguyên mức 4.175 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.198 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát thường niên mới nhất của Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy các nhà quản lý dự trữ ngoại hối vẫn giữ quan điểm rất tích cực đối với thị trường vàng thế giới.

Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 5.000-6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Các ngân hàng trung ương không chỉ kỳ vọng giá tăng mà còn coi vàng là tài sản dự trữ chiến lược nhờ khả năng đa dạng hóa danh mục, duy trì thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng duy trì quan điểm lạc quan khi cho rằng nhu cầu mua vàng từ các quốc gia sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể tiến sát 4.900 USD/ounce trong năm tới.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.175 USD/ounce (tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/7, giá vàng ngày 5/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.