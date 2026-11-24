Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào, mua bù bán khống và kỳ vọng giảm về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu tuần trước.

Các nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation nhấn mạnh vai trò của đợt bán tháo cổ phiếu gần đây do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, lưu ý rằng các nhà đầu tư buộc phải thanh lý vàng và bạc để huy động tiền mặt và đáp ứng các yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế công nghệ sử dụng đòn bẩy.

Đợt giảm giá gần đây có thể đại diện cho làn sóng thanh lý cuối cùng, với các nhà giao dịch giảm giá có khả năng sẽ càng có xu hướng chốt lời. Sự điều chỉnh trên diện rộng của thị trường chứng khoán đã làm phức tạp vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Kỳ vọng lạm phát giảm nhẹ, kết hợp với những lo ngại về tăng trưởng kinh tế sau đợt bán tháo cổ phiếu ngành công nghệ, đã khuyến khích các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng chính sách của Fed. Thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn đã giảm bớt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.637 USD/ounce, tăng 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng 7 ngày qua. (Ảnh: Phú Quý).

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định, vàng đã bị bán quá mức và có khả năng phục hồi. Chuyên gia Norman Liebke của Commerzbank cũng cho rằng giá vàng có thể phục hồi nếu kỳ vọng lãi suất ổn định.

Trong khi đó, các chuyên gia CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giá. Theo nhóm chuyên gia này, giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.560 - 4.000 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 18/11 đến 2/12.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư. Đây là thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi sát sao nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Căng thẳng địa chính trị vẫn là một yếu tố ảnh hưởng khác đến kim loại quý. Cuộc xung đột chưa được giải quyết giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải thương mại quanh eo biển Hormuz.