Giá vàng hồi phục, khoảng cách trong nước - thế giới lên 22 triệu đồng

Trong phiên giao dịch sáng 23/11 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng gần 100 USD/ounce, tương đương khoảng 2,7%, sau khi mất 230 USD/ounce trong tuần trước. Đà hồi phục tiếp tục diễn ra khi lực cầu bắt đáy xuất hiện quanh vùng 3.500 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước tăng chậm hơn đáng kể so với thế giới. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 130 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 135 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra đã bị kéo giãn mạnh. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp đã được nới lên khoảng 5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Với vàng nhẫn, khoảng cách này cũng ở mức cao, dao động tùy thương hiệu và có nơi lên tới 6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức chênh lệch rất lớn, khiến người mua vàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ ngay khi vừa giao dịch. Chẳng hạn, nếu mua vàng SJC ở mức 135 triệu đồng/lượng, người mua sẽ lập tức chịu khoản chênh lệch 5 triệu đồng so với giá doanh nghiệp sẵn sàng mua lại, chưa kể khả năng giá vàng tiếp tục giảm.

Đến 15h20 ngày 23/11, giá vàng giao ngay chỉ còn tăng khoảng 70 USD/ounce, tương đương 2%, lên 3.612 USD/ounce, quy đổi khoảng 112,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn thế giới khoảng 22,5 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách này đã tăng mạnh so với mức chênh khoảng 10 triệu đồng/lượng cách đây vài tháng, cho thấy rủi ro không chỉ đến từ biến động giá vàng quốc tế mà còn từ mức định giá cao của thị trường trong nước.

Thông thường, khi giá vàng thế giới biến động mạnh, doanh nghiệp kinh doanh vàng có xu hướng nới rộng chênh lệch mua - bán để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, động thái này cũng phản ánh sự thận trọng của các đơn vị kinh doanh trước triển vọng giá vàng chưa thực sự ổn định.

Với người mua ở thời điểm hiện tại, có ba rủi ro đáng chú ý: giá vàng trong nước cao hơn thế giới 21-23 triệu đồng/lượng; chênh lệch mua - bán lên tới 5-6 triệu đồng/lượng; và giá vàng quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi.

Đà hồi phục của giá vàng thế giới liệu có vững? Ảnh: KC

Xu hướng hồi phục thận trọng

Đợt hồi phục của vàng ngày 23/11 chưa đủ để khẳng định thị trường đã hình thành đáy. Sau khi giảm khoảng 9% trong tuần trước, mức giảm mạnh nhất trong 8 tháng, kim loại quý đang chịu tác động đan xen từ chính sách tiền tệ Mỹ, biến động chứng khoán và nhu cầu trú ẩn.

Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD đang ở vùng cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12 đang tạo sức ép đáng kể lên vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu thắt chặt tiền tệ, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng thêm, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn. Một số chuyên gia cảnh báo, nếu lạm phát Mỹ tiếp tục dai dẳng, kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ có thể kéo dài sang năm 2027.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cảnh báo vàng đang tiến sát mục tiêu giảm 3.500 USD/ounce. Nếu xuyên thủng vùng này, giá có thể lùi tiếp về 3.430-3.450 USD/ounce.

Một yếu tố khác là nguy cơ điều chỉnh sâu trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ và AI. Trong phiên 20/11, chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,28%. Cổ phiếu Nvidia mất khoảng 14%, còn AMD giảm hơn 13%.

Khi thị trường chứng khoán bán tháo, nhà đầu tư có thể phải thanh lý cả vàng để bù đắp thua lỗ, đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc thu hồi tiền mặt. Điều này lý giải vì sao bất ổn tài chính không phải lúc nào cũng khiến vàng tăng giá ngay lập tức.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn có những điểm tựa. Nợ công Mỹ ngày càng lớn, nguy cơ mất cân đối tài khóa và những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng Mỹ - Iran, có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa tài sản và tìm kiếm nơi trú ẩn.

Bên cạnh đó, nếu làn sóng bán tháo chứng khoán khiến lợi suất trái phiếu giảm, vàng có thể được hưởng lợi. Nhu cầu mua vàng của các quỹ đầu tư và ngân hàng trung ương cũng là những yếu tố cần theo dõi trong trung và dài hạn.

Về kỹ thuật, vùng 3.500-3.558 USD/ounce được một số nhà phân tích theo dõi như khu vực hỗ trợ gần. Ở chiều ngược lại, vùng 3.800-3.900 USD/ounce có thể là khu vực kháng cự nếu giá tiếp tục hồi phục. Việc giá vẫn nằm dưới những đường trung bình này cho thấy xu hướng giảm trung hạn chưa bị phá vỡ.

Nhìn chung, vàng có thể tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn nhờ lực cầu bắt đáy và nhu cầu trú ẩn, nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định một chu kỳ tăng mới đã bắt đầu. Đặc biệt, với mức chênh lệch trong nước - thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng và khoảng cách mua - bán lên tới 5-6 triệu đồng, người mua vàng trong nước đang phải chấp nhận mức rủi ro cao hơn đáng kể so với thị trường quốc tế.