Giá vàng rơi thẳng đứng rồi bật mạnh: Điều gì đang chi phối thị trường?

Jeffrey Christian cho biết thị trường vàng chứng kiến những biến động nội phiên bất thường, khi giá lao xuống gần 4.000 USD/ounce rồi nhanh chóng phục hồi. Các dao động mạnh này xuất phát từ môi trường kinh tế đang chứa nhiều rủi ro và tín hiệu khó đoán.

Ông lý giải rằng kỳ vọng thay đổi liên tục về lạm phát, lãi suất, tăng trưởng việc làm và sức khỏe chung của nền kinh tế Mỹ đang khiến nhà đầu tư mất phương hướng. Chỉ cần một tín hiệu mới về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), giá vàng lập tức phản ứng.

Biến động của thị trường kim loại quý vì vậy không chỉ phản ánh giá trị thực của vàng, mà còn thể hiện tâm lý lo ngại và kỳ vọng ngắn hạn của giới đầu tư.

Những yếu tố kinh tế nào đang ảnh hưởng mạnh nhất đến giá vàng và bạc hiện nay?

Theo Christian, các kim loại quý được giao dịch trong bối cảnh nền kinh tế “nhiễu loạn thông tin”. Dữ liệu kinh tế công bố trễ, tín hiệu trái chiều về tăng trưởng và những dự báo chưa rõ ràng về hoạt động sản xuất – tiêu dùng đang khiến thị trường khó định hướng.

Lạm phát và việc làm – hai chỉ số quan trọng nhất với Fed – vẫn liên tục cho kết quả thiếu nhất quán, tạo ra diễn biến thất thường trong kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi thị trường tin Fed sẽ duy trì lãi suất cao, vàng thường mất giá; ngược lại, chỉ cần kỳ vọng nới lỏng xuất hiện, giá lại bật tăng.

Ngoài ra, loạt biến động trên thị trường trái phiếu và chứng khoán cũng góp phần làm kim loại quý rung lắc mạnh hơn mọi năm.

CPM Group dự báo gì cho vàng, bạc, bạch kim và palladium trong thời gian tới?

Christian cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng và bạc có thể tiếp tục dao động mạnh khi thị trường “sống chung với sự bất định”, sự thiếu chắc chắn từ các chính sách kinh tế và môi trường chính trị.

Tuy nhiên, về dài hạn, ông cho rằng các yếu tố nền tảng của thị trường kim loại quý vẫn tích cực. Những rủi ro kinh tế toàn cầu, nhu cầu trú ẩn an toàn và xu hướng tích lũy dài hạn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, bạc, bạch kim và palladium.

CPM Group tin rằng dòng vốn đầu tư dài hạn vẫn đang duy trì, và chính sự kết hợp giữa bất ổn ngắn hạn và nền tảng tích cực dài hạn sẽ định hướng giá kim loại quý trong nhiều tháng tới.