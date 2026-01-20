TP.HCM phát hiện kho hàng chứa hơn 18 tấn thịt và lòng bò không rõ nguồn gốc

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 9 đã phối hợp với UBND phường Hiệp Bình (thuộc địa bàn TP.Thủ Đức cũ) kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đang chứa lượng lớn hàng hóa gồm 17.461 kg lòng bò và 1.320 kg thịt bò. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán, không có hồ sơ công bố chất lượng và không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ lô hàng này.

Cán bộ QLTT phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo định giá ban đầu, tổng trị giá tang vật gần 750 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 9 cho biết, đây là kết quả thực hiện Công văn số 1269 của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM về mở đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện năm 2026.

Cơ quan chức năng cảnh báo, càng gần Tết, tình trạng kinh doanh thực phẩm theo hình thức "3 không" (không nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn mác) diễn biến càng phức tạp.

Các đối tượng thường cất giấu hàng tại các kho lạnh cho thuê, nhà trọ hoặc địa điểm không có địa chỉ cố định, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Việc ngăn chặn kịp thời lô hàng này đã góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường dịp cuối năm.