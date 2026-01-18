Giá vàng hôm nay mới nhất (18/1) gần 163 triệu đồng/lượng: Người mua tranh thủ xếp hàng vì "sợ" điều này

Giá vàng hôm nay 18/1 tiếp tục bất động

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 18/1, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn từ người dân và nhà đầu tư khi giá vàng hôm nay tiếp tục "đứng im". Người mua đã xếp hàng dài từ sáng sớm trong ngày cuối tuần do lo ngại nhà vàng dừng bán.

Giá vàng vẫn không suy giảm khiến nhu cầu mua tiếp tục tăng cao trong ngày 18/1. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Vũ Đức Huy (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, anh tranh thủ ngày cuối tuần có thời gian để xếp hàng mua vàng. Anh Huy cho rằng, giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới nên sẽ đi mua.

"Vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do giá vàng thế giới được dự báo tăng cao. Tôi mua vàng để tích trữ tài sản bởi lo ngại lạm phát. Do đó, có khoản tiết kiệm nào tôi cũng sẽ đầu tư vào vàng", anh Huy chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, lượng khách đến mua vàng trong sáng nay rất lớn. Cửa hàng bán ra tối đa 5 chỉ vàng nhẫn/người và khách hàng được nhận ngay sản phẩm.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu bán tối đa 5 chỉ vàng/người trong ngày người mua xếp hàng dài. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 18/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia nhận định giá vàng thế giới còn tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.595 USD/ounce, tăng mạnh 85 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với chỉ một nửa số chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Trong đó, 8 chuyên gia, tương đương 50%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, trong khi 4 người khác, chiếm 25%, dự báo giá sẽ giảm. Còn 4 chuyên gia còn lại, chiếm 25%, cũng dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho biết, giá vàng điều chỉnh giảm chủ yếu do hoạt động chốt lời trên thị trường và có tác động tương quan đến thị trường bạc.

"Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng xu hướng chung vẫn là tăng. Không phải là thay đổi hướng đi, chỉ là tạm dừng trong thời gian ngắn. Giá vàng vẫn tiếp tục tăng trong thời gian dài", ông Hansen nhận định.

Nhận định vàng sẽ tiếp tục tăng, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết: “Vàng vẫn chiếm ưu thế. Một chút giảm do căng thẳng địa chính trị đã dẫn đến sự điều chỉnh giảm, nhưng nó đã nhanh chóng kết thúc. Vàng đang mạnh còn đồng USD đang yếu", ông Checkan nhận định.

Theo ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, giá vàng sẽ tiếp đà tăng trong năm 2026.

"Chúng ta đang chứng kiến ​​một đợt điều chỉnh giảm đáng kể trước khi kết thúc tuần, nhưng tôi vẫn chưa có lý do gì để đi ngược lại xu hướng, vì vậy tôi coi những đợt điều chỉnh giảm hoặc thoái lui là cơ hội. Tôi nghĩ mức giá 4500 USD/ounce trên thị trường giao ngay sẽ là điểm lý tưởng để người mua thể hiện ý định của mình nếu việc chốt lời có thể kéo dài đến mức đó", ông Stanley nói thêm.