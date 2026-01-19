Giá vàng hôm nay mới nhất (19/1) tăng vọt, lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19/1 lại lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay trưa ngày 19/1 tăng mạnh đối với cả vàng SJC và nhẫn, xác lập thêm cột mốc mới. Trong đó, cả vàng SJC và nhẫn đều tạo đỉnh mới lần lượt ở các mốc bán ra 165 triệu đồng/lượng và 164,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ trưa ngày 19/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 163 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 163 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng thường tăng mạnh khi giá vàng tăng cao do tâm lý số đông. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital cho rằng các chính sách mới như phá bỏ độc quyền vàng miếng và tiến tới thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giá, mà còn mở ra cơ hội huy động hiệu quả nguồn vàng rất lớn trong dân, qua đó bổ sung nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Hiện trong nước đã có khoảng 10 doanh nghiệp và ngân hàng lớn đáp ứng đủ điều kiện, qua đó giúp nguồn cung vàng trở nên dồi dào hơn. Thực tế cho thấy, sau khi xóa bỏ độc quyền, giá vàng SJC và vàng 24K của các doanh nghiệp đã tiệm cận nhau hơn rất nhiều. Khi đó, bài toán còn lại chủ yếu là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital

Đối với thị trường vàng, VCBS đánh giá Nghị định 232/2025/NĐ-CP sẽ tạo bước ngoặt quan trọng đối với tiến trình cái cách dài hạn trên thị trường vàng, khi khơi thông nguồn cung và tái lập môi trường cạnh tranh. Những thay đổi này được kì vọng giúp giá vàng trong nước phản ánh sát cung – cầu thực, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, đồng thời đặt nền móng minh bạch, hạn chế đầu cơ – buôn lậu, và góp phần ổn định thị trường vàng Việt Nam.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 12 ngày 19/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.658 USD/ounce, tăng mạnh 63 USD/ounce so với chốt phiên cuối tuần qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng sẽ chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị có thể leo thang vào tuần này khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên khai mạc. Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) vào ngày thứ tư. Thị trường cũng có thể trở nên biến động hơn khi công bố số liệu GDP cuối cùng của Mỹ và Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân tháng 12.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets cho biết, căng thẳng địa chính trị đang ở mức cao, và thực tế là một cuộc tấn công vào Iran sắp xảy ra.

"Vì vậy, đối với chúng tôi, các nhà đầu tư muốn phòng ngừa rủi ro, vàng là lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi tin rằng mức giá 4.700 USD/ounce là hoàn toàn có thể đạt được trong tháng này", ông Naeem Aslam nhận định.

Theo ông Elior Manier, nhà phân tích thị trường tại OANDA cho biết, cả vàng đều có thể đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng khi thị trường trở nên quá đông đúc ở phía người mua.

"Các ngân hàng, quỹ đầu cơ và thậm chí cả những người không quan tâm đến thị trường đang đưa ra các mục tiêu giá cuối năm ngày càng cao hơn – một dấu hiệu điển hình của sự hưng phấn. Sự hưng phấn trong bất kỳ loại tài sản nào cũng có thể dẫn đến một sự sụp đổ tàn khốc, đặc biệt là khi vị thế đầu tư không cân bằng; một đợt điều chỉnh nhỏ có thể nhanh chóng kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ", ông Manier cảnh báo.

Ông Manier cũng nói thêm rằng kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến tháng 6/2026 cũng sẽ làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý trong ngắn hạn.

“Ngay cả khi xu hướng chững lại hoặc điều chỉnh, bối cảnh toàn cầu về cơ bản đã khác so với vài năm trước. Đừng kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức năm 2021 - 2022 trong thời gian ngắn, nhưng hãy nhớ rằng trong một thị trường tăng trưởng theo cấp số nhân, những đợt điều chỉnh mạnh là điều thường xảy ra", ông Manier nhận định.