Giá bạc hôm nay 18/1/2026 kết thúc tuần chao đảo, bạc tăng gần 10 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 18/1/2026

Chốt phiên giao dịch 17/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,390-3,495 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 45.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 46.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý cũng giảm mạnh 1,19 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,22 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên liền trước, về mức 90,40-93,20 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 và bạc thỏi SBJ vẫn giữ nguyên mức giá chốt phiên hôm 16/1. Cụ thể, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 3,492-3,579 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi SBJ là 93,12-95,44 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Tuần qua, giá bạc trong nước chứng kiến cơn biến động dữ dội khi tăng phi mã trong 3 phiên giao dịch, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, sau đó quay đầu giảm mạnh. Có thương hiệu điều chỉnh giá 15-19 lần/ngày.

Kết thúc tuần, giá bạc thỏi 999 tại Phú Quý tăng mạnh 6,32 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 6,51 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với giá mở cửa phiên đầu tuần (12/1).

Tương tự, giá bạc thỏi SBJ của Sacombank cũng tăng mạnh 9,68 triệu đồng/kg chiều mua vào và tăng 9,84 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với giá mở cửa phiên đầu tuần.

Nhìn chung, chỉ trong một tuần, giá bạc thỏi chiều bán ra của Sacombank đã tăng tới 11,5% còn giá bạc thỏi 999 của Phú Quý tăng 7,5%.

Giá bạc ghi nhận một tuần biến động mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 18/1/2026

Kết thúc tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới mất mốc 90 USD/ounce khi giảm về mức 89,94 USD/ounce, giảm 2,4 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,46% trong ngày. Còn giá bạc giao tháng 3 giảm mạnh 4,13% trong ngày, về mức 88,53 USD/ounce.

Dù giảm mạnh trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần giá bạc giao ngay vẫn tăng 12,46%.

Đáng chú ý, với đà tăng chóng mặt, trong tuần qua bạc đã đạt mức vốn hóa thị trường xấp xỉ 5.000 tỷ USD, vượt qua hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu như Nvidia, Alphabet (Google), Apple hay Microsoft để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai toàn cầu, chỉ đứng sau vàng.

Đà tăng của giá bạc được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, cũng như những bất ổn mới liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, việc giá bạc điều chỉnh được đánh giá là diễn biến không quá bất ngờ. Tối muộn thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi hoàn tất rà soát thuế quan theo Mục 232, chính quyền của ông chưa áp thuế đối với các kim loại quan trọng, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, do lo ngại rủi ro thuế quan, Mỹ đã tăng tích trữ bạc trong gần một năm. Nhưng khi những lo ngại này dần hạ nhiệt, thị trường bạc vật chất được kỳ vọng sẽ từng bước quay về trạng thái cân bằng hơn.

Cùng với đó, các biện pháp can thiệp của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt làn sóng đầu cơ quá mức cũng tác động đáng kể tới thị trường. Hoạt động đầu cơ mạnh đã đẩy giá hợp đồng tương lai rời xa các yếu tố cung - cầu vật chất cơ bản. Việc nhà đầu tư Trung Quốc sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể so với giá giao ngay tại London được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường rơi vào trạng thái mất cân đối, buộc các cơ quan quản lý phải sớm vào cuộc để ổn định tình hình.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, các nhà phân tích dự báo nhu cầu đối với những tài sản trú ẩn như vàng và bạc sẽ còn tiếp tục gia tăng, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng leo thang.

Tuy nhiên, thị trường có thể xuất hiện một giai đoạn điều chỉnh và tích lũy trong ngắn hạn. Dù vậy, khả năng các kim loại quý này quay trở lại trạng thái “bình thường” như trước đây được đánh giá là không cao.

Bởi, nhiều nhà đầu tư đã sớm rời bỏ những khuôn mẫu truyền thống của thị trường kim loại quý để bước sang một bối cảnh mới - nơi nguồn cung bị thắt chặt, nhu cầu duy trì ở mức cao và các yếu tố vĩ mô liên tục biến động. Ngay cả khi thanh khoản được cải thiện, những nút thắt về nguồn cung bạc vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn.

Với những yếu tố trên cùng đà tăng kỷ lục của giá bạc, các chuyên gia cho rằng, lực cản gần như không còn đủ mạnh để ngăn giá bạc tiến sát mốc 100 USD/ounce.