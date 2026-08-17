Chốt giá vàng hôm nay ngày 17/8 tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 17/8 tăng giá vàng miếng lên mức 144,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/8, giá vàng trong nước ngày 17/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 17/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 17/8, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/8, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/8, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,2 –145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,7 – 143,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/8 tăng với giá vàng giao ngay tăng 10 USD/ounce, lên mức 4.386 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.437 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá trở lại, tiến gần mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang nghiêng về xu hướng tăng của thị trường vàng thế giới.

Ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International - cho rằng, giá vàng có xu hướng tăng. Lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất trong tháng trước đều hạ nhiệt nhẹ. Giá cả vẫn tăng nhưng tốc độ đã chậm lại.

Ông Checkan cho biết giá vàng thế giới đã tăng mạnh sau loạt dữ liệu mới, bật lên từ vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce. Xu hướng hiện nghiêng rõ về phía tăng.

Về kỹ thuật, giá vàng đang nằm trên đường trung bình động 200 ngày nhưng vẫn dưới đường trung bình động 200 ngày dịch chuyển. Điều này cho thấy thị trường chưa xác lập được xu hướng tăng rõ ràng.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.386 USD/ounce (tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 17/8, giá vàng ngày 18/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.