Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (20/11) tăng nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent chốt phiên 20/11 ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 0,64% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI đóng cửa ở mức 83,41 USD/thùng, tăng 1,18% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng vào phiên cuối tuần này khi gia tăng những lo ngại về khả năng các cuộc tấn công trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tái diễn, làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Ngày 20/11, lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo người lao động và người dân sống gần các cảng biển của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sơ tán ngay lập tức, đồng thời yêu cầu các công ty vận tải biển di chuyển tàu khỏi khu vực. Lực lượng này tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cảng Jeddah và các cảng khác của Saudi Arabia trên Biển Đỏ nếu liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công cảng Hodeidah của Yemen.

Trước đó, ngày 19/11, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Cũng trong ngày 19/11, theo tuyên bố của truyền thông nhà nước Iran, hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz và “đang bốc cháy”.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ chiều 19/11. Ảnh: Thạch Thảo

Các nhà phân tích của UOB Group cho hay, những cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với tần suất khoảng một vụ mỗi ngày trong tháng 11, khiến thị trường phải tính thêm một khoản phụ phí rủi ro địa chính trị đáng kể vào giá dầu.

Cùng với đó, giá dầu tăng trong phiên giao dịch cuối tuần còn do các nhà giao dịch đẩy mạnh mua dầu thô trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới.

Tuy tăng nhẹ ở phiên giao dịch cuối tuần nhưng giá dầu thế giới tuần này ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Nguyên nhân giá dầu giảm mạnh trong tuần này xuất phát từ triển vọng dư cung ngày càng gia tăng khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức xấp xỉ trước xung đột.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 19/11 cho biết xung đột tại Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với hoạt động thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng nếu các chính phủ đẩy mạnh quá trình điện hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang các loại nhiên liệu khác để ứng phó, nhu cầu dầu mỏ thế giới có thể giảm hơn 4% vào năm 2035.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu ở thị trường trong nước vào hôm nay (21/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 19/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III cũng hạ 745 đồng/lít, từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.