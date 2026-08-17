Giá vàng thế giới sắp "đuổi kịp" trong nước, chuyên gia "giải mã" nguyên nhân

Giá vàng hôm nay chiều 17/8, trong nước cao hơn thế giới 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 17/8, vàng SJC và nhẫn duy trì ổn định so với trưa nay. Trong đó, vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra hiện giao dịch ở mức 144,2 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra cũng đi ngang so với trưa nay và duy trì mức từ 144,2 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới trong chiều nay thường xuyên giao dịch quanh mức 4.400 USD/ounce (theo Trading Economics), tương đương khoảng 140,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) quy đổi theo tỷ giá USD trong nước. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng trong nước dù vẫn bám sát xu hướng thế giới, nhưng đà tăng trong nước không tương xứng với mức hồi phục của thị trường thế giới. Trước đó đầu tháng 4/2026, có thời điểm giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay chiều 17/8, vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới hơn 4 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia vàng, hiện tượng "bong bóng" giá vàng trong nước xẹp xuống không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một loạt các biện pháp can thiệp cấu trúc từ cơ quan quản lý, cộng hưởng với sự leo thang của giá vàng toàn cầu và sự thay đổi trong tâm lý của giới đầu tư.

Bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc cho biết, đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng trong nước lần này chủ yếu xuất phát từ các thông tin không mấy tích cực liên quan đến thương hiệu SJC vừa qua, thay vì phản ánh xu hướng của thị trường quốc tế.

Dù vậy, bà Phương đánh giá diễn biến giảm giá cũng mang lại tín hiệu tích cực khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang được thu hẹp dần xuống còn khoảng vài triệu đồng/lượng trong những ngày gần đây.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc giá vàng trong nước điều chỉnh mạnh, bà Phương cho rằng, quan trọng nhất là sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước.

"Thị trường vàng nội địa trước đây thường tồn tại những mức chênh lệch vô lý do bị chi phối bởi giới đầu cơ và hiện tượng găm hàng. Tuy nhiên, tính đến giữa năm 2026, các biện pháp quản lý nhà nước đã được siết chặt toàn diện", bà Phương chia sẻ.

Vị chuyên gia cho rằng, việc minh bạch hóa thị trường đã loại bỏ những chi phí "ngầm" và phần bù rủi ro pháp lý mà các nhà kinh doanh vàng trước đây thường cộng thẳng vào giá bán cho người tiêu dùng. Khi thị trường vận hành minh bạch, giá cả buộc phải phản ánh đúng quy luật cung cầu và bám sát giá trị tham chiếu toàn cầu.

Giá vàng trong nước điều chỉnh do sự dịch chuyển dòng vốn từ nhà đầu tư

Theo các chuyên gia kinh tế, vào giai đoạn đỉnh điểm của các cơn sốt vàng, hiệu ứng FOMO đã khiến người dân đổ xô đi xếp hàng mua vàng bất chấp mức chênh lệch cao vô lý. Họ chấp nhận rủi ro mua ở giá "đỉnh" với kỳ vọng giá sẽ còn lên cao.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành thông tư 82/2025/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Thông tư nêu rõ, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. Trạng thái vàng cuối ngày không được vượt quá 5% so với vốn tự có đối với các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng. Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính - kinh tế cho rằng, việc nâng giới hạn lên 5% cho phép các tổ chức tín dụng có dư địa lớn hơn để nắm giữ, giao dịch và cung ứng vàng ra thị trường khi cần thiết. NHNN cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan siết chặt kỷ luật thị trường vàng.

"Những thông điệp từ nhà điều hành và diễn biến thị trường đang cho thấy, thị trường vàng đang dần quay trở lại trạng thái cân bằng, giảm thiểu tình trạng vàng hóa nền kinh tế", ông Thịnh chia sẻ.

Lượng người mua vàng ngày càng vắng khiến giá vàng trong nước không còn duy trì đà tăng so với thế giới. Ảnh: Hạnh Phúc

Theo bà Chu Phương, thời gian gần đây, vàng không còn là kênh đầu cơ "lướt sóng" dễ dàng bởi biên độ dao động chênh lệch giá mua - giá bán được các nhà vàng nới rộng, có lúc lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Cùng với đó, việc giá vàng trong nước bị khống chế đà tăng, khiến việc mua vàng ăn chênh lệch ngắn hạn gần như không thể mang lại lợi nhuận, thậm chí đối mặt với rủi ro lỗ vốn.

"Sự phân bổ tài sản thông minh hơn thay vì dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào vàng vật chất, dòng tiền đã có sự luân chuyển hợp lý hơn sang các kênh đầu tư khác tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế như chứng khoán, bất động sản đáp ứng nhu cầu thực, hay kênh tiết kiệm khi lãi suất duy trì ở mức hấp dẫn hợp lý", bà Phương chia sẻ.

Còn theo ông ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, việc giá vàng trong nước giảm mạnh chênh lệch với giá thế giới vẫn cho thấy thị trường vàng Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn từ những yếu tố đặc thù trong nước.

Theo ông, diễn biến hiện nay phản ánh đồng thời 3 yếu tố chính gồm sự điều chỉnh của cung - cầu trên thị trường, kỳ vọng thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn sang các kênh đầu tư khác.

"Việc chênh lệch giá vàng thu hẹp chủ yếu do cung - cầu thị trường thay đổi. Từ đầu tháng 6, thị trường dần chững lại, người mua vàng thận trọng do giá đi ngang kéo dài, chưa xác định rõ xu hướng và khả năng sinh lời trong ngắn hạn", ông Huy nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cho rằng, khi giá giảm, tâm lý FOMO cũng giảm theo. Nhiều người đã mua vàng ở vùng giá "đỉnh" rơi vào trạng thái "tồn hàng", trong khi những người có ý định mua mới lại chần chừ chờ giá giảm thêm. Điều đó khiến thanh khoản thị trường suy yếu.

Mặc dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới dần thu hẹp không chỉ giúp ổn định tâm lý người dân, việc xóa bỏ sự chênh lệch "phi lý" còn mang lại những giá trị lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế. Áp lực lên thị trường ngoại tệ tự do được giải tỏa, tỷ giá được giữ vững, tạo tiền đề để Ngân hàng Nhà nước chủ động thực thi các chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.