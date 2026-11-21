Sáng 21/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã hạ giá vàng 700.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, về còn 128,5 - 133,5 triệu đồng một lượng. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự.

Đây là mức giá thấp nhất của vàng miếng tính từ ngày 20/9/2025. Kim loại quý này đã hạ 4 triệu đồng trong tuần và giảm khoảng 30% so với mức đỉnh 191 triệu đồng hồi đầu tháng 3.

Vàng nhẫn trơn cũng được SJC hạ 700.000 đồng so với hôm qua, còn 127,3 - 133,3 triệu đồng một lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mặt hàng này ngang với SJC nhưng mua vào cao hơn 1 triệu đồng, quanh 128,3 - 133,3 triệu đồng. PNJ giao dịch mặt hàng thấp nhất trong các thương hiệu, tại 126 - 131,5 triệu đồng.

Thị trường trong nước giảm theo đà đi xuống của giá thế giới. Đóng cửa phiên 20/11, giá vàng thế giới giao ngay giảm 86 USD xuống 3.537 USD một ounce.

Tính chung cả tuần, kim loại quý này trên thị trường quốc tế đã mất hơn 9%. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, trong cùng khoảng thời gian, vàng thế giới đã giảm khoảng 10,5 triệu đồng, nhanh hơn tốc độ mất giá trong nước. Điều này đã khiến giá trong nước chênh 22 triệu đồng so với quốc tế.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI vẫn tiếp tục gây sức ép lên vàng. David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures - cho rằng nhà đầu tư đã buộc phải bán vàng để bù lỗ chứng khoán.

Ngoài ra, những động thái về việc nâng lãi suất trong tháng 12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng tác động xấu đến giá vàng. Jim Wyckoff - nhà phân tích tại American Gold Exchange - nhận định giá kim loại quý này có thể tiếp tục giảm, nhưng có thể chạm đáy sớm hơn dự kiến. Thị trường hiện gần như chắc chắn.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước hôm nay cũng giảm hơn 3% so với hôm qua. Phú Quý, Ancarat niêm yết tại 1,26 - 1,30 triệu đồng một lượng, tương đương 33,7 - 34,7 triệu đồng một kg. DOJI giao dịch mặt hàng này quanh 1,49 - 1,55 triệu.