Lợi dụng lỗ hổng ứng dụng giao hàng, 'ăn chùa' hơn 1.000 bữa

Trong hơn hai năm, Takuya Higashimoto, một người đàn ông thất nghiệp sống tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi), đã lợi dụng chính sách hủy đơn hàng của một nền tảng giao đồ ăn lớn để "ăn chùa" hơn 1.000 bữa.

Các nhà điều tra phát hiện kẻ lừa đảo đã sử dụng 124 tài khoản trên ứng dụng giao đồ ăn Demae-can, nhiều tài khoản trong số đó được đăng ký bằng tên và địa chỉ giả.

Higashimoto thường dùng thẻ trả trước để đăng ký tài khoản, sau đó hủy tài khoản chỉ vài ngày sau khi sử dụng. Cách làm này khiến hệ thống của ứng dụng khó phát hiện hành vi bất thường, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 3,7 triệu yen (khoảng 24.000 USD).

Takuya Higashimoto bị bắt đầu tháng này vì tội lừa đảo.

Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông này đặt món trên Demae-can và chọn hình thức giao không tiếp xúc. Sau khi đồ ăn được giao, anh ta khai báo mình chưa nhận được đơn hàng để được hoàn tiền. Chẳng hạn, vào ngày 30/7, Higashimoto tạo một tài khoản mới bằng tên và địa chỉ giả, đặt các món như kem, cơm hộp và gà, rồi sau đó được hoàn tiền 16.000 yen (khoảng 105 USD) với lý do "chưa được giao hàng".

"Ban đầu tôi chỉ định thử thôi. Nhưng sau khi nhận được tiền hoàn, tôi đã không thể dừng lại", Higashimoto nói với cảnh sát sau khi bị bắt vào đầu tháng này.

Sau vụ việc gian lận này, nền tảng giao đồ ăn Demae-can cho biết đã triển khai hệ thống cảnh báo nhằm phát hiện các hoạt động bất thường, ngăn chặn những vụ lừa đảo tương tự trong tương lai.