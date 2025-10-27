Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 147,400 Bán 148,900

PNJ Mua 145,800 Bán 148,800

Tỷ giá

USD Mua 26,081 Bán 26,351

EUR Mua 29,841 Bán 31,414

Lợi dụng lỗ hổng ứng dụng giao hàng, 'ăn chùa' hơn 1.000 bữa

Sự kiện: Thông tin thị trường
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một người đàn ông 38 tuổi tại Nhật Bản bị bắt vì tội gian lận sau khi lợi dụng lỗ hổng của một ứng dụng giao đồ ăn để nhận hơn 1.000 đơn hàng mà không phải trả tiền.

Trong hơn hai năm, Takuya Higashimoto, một người đàn ông thất nghiệp sống tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi), đã lợi dụng chính sách hủy đơn hàng của một nền tảng giao đồ ăn lớn để "ăn chùa" hơn 1.000 bữa.

Các nhà điều tra phát hiện kẻ lừa đảo đã sử dụng 124 tài khoản trên ứng dụng giao đồ ăn Demae-can, nhiều tài khoản trong số đó được đăng ký bằng tên và địa chỉ giả.

Higashimoto thường dùng thẻ trả trước để đăng ký tài khoản, sau đó hủy tài khoản chỉ vài ngày sau khi sử dụng. Cách làm này khiến hệ thống của ứng dụng khó phát hiện hành vi bất thường, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 3,7 triệu yen (khoảng 24.000 USD).

Takuya Higashimoto bị bắt đầu tháng này vì tội lừa đảo.

Takuya Higashimoto bị bắt đầu tháng này vì tội lừa đảo.

Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông này đặt món trên Demae-can và chọn hình thức giao không tiếp xúc. Sau khi đồ ăn được giao, anh ta khai báo mình chưa nhận được đơn hàng để được hoàn tiền. Chẳng hạn, vào ngày 30/7, Higashimoto tạo một tài khoản mới bằng tên và địa chỉ giả, đặt các món như kem, cơm hộp và gà, rồi sau đó được hoàn tiền 16.000 yen (khoảng 105 USD) với lý do "chưa được giao hàng".

"Ban đầu tôi chỉ định thử thôi. Nhưng sau khi nhận được tiền hoàn, tôi đã không thể dừng lại", Higashimoto nói với cảnh sát sau khi bị bắt vào đầu tháng này.

Sau vụ việc gian lận này, nền tảng giao đồ ăn Demae-can cho biết đã triển khai hệ thống cảnh báo nhằm phát hiện các hoạt động bất thường, ngăn chặn những vụ lừa đảo tương tự trong tương lai.

Lừa đảo được 117 tỷ nhưng sống kham khổ, đem hết tiền cho bạn gái mua nhà sang, ô tô đắt tiền
Lừa đảo được 117 tỷ nhưng sống kham khổ, đem hết tiền cho bạn gái mua nhà sang, ô tô đắt tiền

Một người đàn ông Trung Quốc lừa đảo 32,7 triệu nhân dân tệ (117 tỷ đồng), không tiêu xài, toàn bộ dùng mua nhà sang, xe sang cho bạn gái.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo Oddity Central) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/10/2025 14:45 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN