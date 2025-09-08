Giá vàng hôm nay 8-9: Vừa mở cửa đầu tuần, vàng miếng SJC giảm

Sáng nay 8-9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua vào – bán ra cũng nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, giá vàng miếng SJC giảm trở lại, ngắt chuỗi tăng liên tục.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC giảm sau nhiều ngày đi lên

Đà giảm của giá vàng trong nước mạnh nhất phải kể đến là trên thị trường tự do. Sáng nay, một số cửa hàng vàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào 135,5 triệu đồng/lượng, bán ra 138,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh và mạnh hơn nhiều so với tại các công ty vàng lớn, thu hẹp cách biệt. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước cũng ngắt mạch tăng liên tục trong nhiều ngày qua, sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thị trường vàng.

Thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới

Mới nhất, tại Công điện số 159 ngày 7-9 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Đồng thời, không để tác động tiêu cực đến tỉ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô…

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232. Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp..

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới trên 20 triệu đồng

Liên quan đến giá vàng thế giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế tiếp tục duy trì ở mốc cao quanh 3.588 USD/ounce. Theo giới phân tích, giá vàng thế giới tăng cao cũng góp phần tác động tới giá vàng trong nước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 114,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng/lượng.