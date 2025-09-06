Giá vàng ngày 6/9: “Bay phấp phới” lên đỉnh cao mới, hàng nghìn người kéo tới tiệm vàng, mua hay bán?

Giá vàng “bay đỉnh nóc kịch trần”

Sáng 6/9, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng (mua – bán), cao nhất lịch sử, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng cả triệu đồng/lượng, cao chưa từng thấy.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng Doji vắng tanh do thông báo hết vàng miếng và vàng nhẫn trong suốt nhiều ngày.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý có giá 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng và vàng nhẫn tăng vọt lên mức cao nhất lịch sử.

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới khi giá vàng thế giới đêm qua có thời điểm tăng vọt lên mức 3.600 USD rồi giảm dần. Chốt phiên Mỹ đêm qua, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.585,3 USD/ounce, tăng 40,7 USD/onuce.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 114 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Hàng nghìn người xếp hàng trên phố vàng

Sáng nay, mặc dù hàng loạt cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) còn chưa mở cửa, hàng nghìn người đã kéo đến, quây kín những cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn.

Trước nhiều cửa hàng vàng, hàng trăm người đến xếp hàng đứng chờ từ khi chưa mở cửa.

9h sáng cửa hàng mở cửa bán cho khách đầu tiên nhưng tờ giấy ghi danh sách người xếp hàng đã đến số 351. Bà Loan (Hà Nội) cho biết, bà và 2 người bạn khác rủ nhau đến đây từ 5h30 phút sáng.

Mặc dù chưa biết giá hôm nay là bao nhiêu nhưng vẫn rất đông người đứng chờ trước tiệm vàng.

“Hôm qua đi muộn không mua được vàng nên hôm nay 5h30 chúng tôi đã đến đây rồi mà vẫn xếp số sau 8 người nữa. Cửa hàng chưa mở cửa nhưng có bác bảo vệ ở đây, có 1 tờ giấy trắng và 1 cái bút, không ai bảo ai, lần lượt ghi tên mình vào giấy và điền số thứ tự vào đó thôi. Khi nào cửa hàng mở cửa, nhân viên cầm tờ giấy đó và đọc tên, phát số. Cả tuần nay, ai đi sớm mới được mua tối đa 1 chỉ vàng”, bà Loan cho hay.

Người dân đến trước khi cửa hàng mở cửa nên tự ghi tên mình vào giấy trắng theo số thứ tự.

Hầu hết khách đến xếp hàng để mua vàng, rất ít người bán.

Tương tự, đối diện cửa hàng này, tiệm vàng bên kia đường cũng đông không kém. Hàng trăm người xếp hàng từ khi bảng giá vàng điện tử trước cửa hàng chưa nhảy số mới của ngày hôm nay, chưa biết giá hiện tại là bao nhiêu.

Khách ùn ùn kéo vào cửa hàng để mua vàng.

“Tôi cứ xếp ở đây thôi, giá bao nhiêu cũng mua. Tăng thì họ tăng chung, giảm thì giảm chung. 8h sáng đến mà còn không có chỗ để xe, tôi phải đi sang phố khác gửi với giá 10 nghìn đồng đấy”, một khách mua hàng chia sẻ.

Khách đứng vòng trong, vòng ngoài đông như hội ở các tiệm vàng lớn.

Đi từ 8 giờ sáng nhưng đến nơi, bà Nhung (Hà Nội) vẫn đứng số 254 trong sách sách mua vàng. Chị cho biết, mình mua vàng tặng cháu đỗ đại học.

Các cửa hàng có thương hiệu lớn đông nghịt khách chờ mua vàng.

“Tôi đã hứa với các cháu, đứa nào đỗ đại học thì tôi cho 1 chỉ, đứa nào được tuyển thẳng thì cho 2 chỉ. Cháu của tôi thì tôi lo, cháu của chồng thì chồng lo. Chồng tôi có 4 đứa cháu, tôi có tận 6 đứa lận. Năm nay có 2 đứa đỗ đại học mà đi mấy ngày rồi còn chưa mua đủ vàng cho cháu”, bà Nhung chia sẻ.

Tuy nhiên, đến 9h15, sau khi cửa hàng mở cửa được 15 phút, nhân viên ra thông báo dừng nhận khách và thu lại giấy, không ai được điền số mới nữa.

Bảo Tín Minh Châu hôm nay bán cho mỗi người tối đa 1 chỉ vàng.

“Dừng nhận khách em ơi. Không cho ai điền tên vào giấy nữa nhé! Hết vàng rồi”, nhân viên cửa hàng thông báo. Cùng với đó, bảo vệ của tiệm vàng xuống lòng đường hướng dẫn người dân quay về vì cửa hàng đã dừng bán và dừng phát số mới. Nhiều người không mua được vàng đành ngậm ngùi quay về.

Đến khoảng 9h15, cửa hàng dừng phát số, nhiều khách ngậm ngùi ra về.

Theo quan sát, hầu hết người đến xếp hàng là để mua vàng, rất ít người đến bán. Từ trong quầy ra đến hết vỉa hè, hàng trăm người đến xếp hàng đông nghịt. Người đứng, người ngồi, nhộn nhịp cả khu phố.

Do diện tích để xe của khách ở mỗi cửa hàng hạn chế nên dịch vụ trông xe bên ngoài cũng trở nên đắt khách. Các bãi gửi xe tự phát của hàng phở, hàng nước, quán cà phê hay của các cửa hàng vàng xung quanh cũng nở rộ, kín mít với giá 10 nghìn đồng/xe.