Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Giữa lúc thế giới mải dõi theo giá vàng, bạc âm thầm bứt phá, vượt mốc 50 USD/ounce. Từ một kim loại bị lãng quên, bạc đang trở lại ánh đèn sân khấu – nơi nó vừa là biểu tượng trú ẩn tài sản, vừa là nguyên liệu cho tương lai xanh.
Trên bảng điện tử ở New York giữa tháng 10/2025, giá bạc bất ngờ vọt qua ngưỡng 50 USD/ounce, cao nhất kể từ năm 2011. Chỉ trong vòng mười tháng, kim loại tưởng chừng mờ nhạt này đã tăng gần 70%, nhanh hơn cả vàng – “người anh cả” vốn thống trị thị trường kim loại quý.
Theo Sprott, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, “Giá bạc tăng do nguồn cung vẫn khan hiếm trong khi nhu cầu tiếp tục tăng nhanh.”
Còn Silver Institute thì khẳng định: “Thị trường bạc đang trong tình trạng thâm hụt cấu trúc năm thứ năm liên tiếp.”
Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, bạc trở thành ngôi sao kép: vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu chiến lược cho năng lượng tái tạo và công nghệ cao.
Khác với vàng, bạc không chỉ tượng trưng cho giá trị. Nó dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại, là thành phần không thể thiếu của pin mặt trời, cảm biến, chip điện tử, xe điện và y sinh học.
Theo Silver Institute, chỉ riêng năm 2025, nhu cầu công nghiệp bạc dự kiến tăng thêm 3%, đạt hơn 700 triệu ounce. Một phần lớn đến từ ngành năng lượng tái tạo, nơi bạc được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
Điều trớ trêu là, hơn 70% lượng bạc trên thế giới không đến từ mỏ bạc chuyên dụng, mà là sản phẩm phụ trong quá trình khai thác đồng, kẽm hoặc vàng. Nghĩa là, ngay cả khi giá bạc tăng mạnh, nguồn cung cũng khó mở rộng tương ứng.
Trong nhiều năm, bạc bị xem là “phiên bản giá rẻ của vàng”. Nhưng giờ đây, kim loại này đang chiếm vai trò trọng yếu trong các ngành công nghiệp mũi nhọn từ năng lượng tái tạo đến công nghệ cao.
Theo Silver Institute, hơn 50% nhu cầu bạc toàn cầu hiện nay đến từ các ngành công nghiệp, đặc biệt là pin mặt trời, xe điện và điện tử.
“Bạc không chỉ là kim loại quý, mà còn là kim loại của tương lai. Sự bùng nổ năng lượng xanh khiến nhu cầu bạc công nghiệp tăng nhanh chưa từng có,” – Michael DiRienzo, Giám đốc điều hành Silver Institute nhận định.
Theo báo cáo của World Silver Survey 2024, riêng lĩnh vực năng lượng mặt trời đã tiêu thụ hơn 180 triệu ounce bạc trong năm 2023, mức cao kỷ lục trong lịch sử.
Chuyên gia Rystad Energy cho rằng: “Nếu năng lượng tái tạo tiếp tục tăng trưởng theo đúng mục tiêu Net Zero 2050, nhu cầu bạc trong ngành này có thể tăng thêm 80% trong vòng 10 năm tới.”
Điều đó có nghĩa là mỗi tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi chiếc xe điện chạy trên đường, đều đang góp phần “ngậm” thêm một phần bạc trong mình.
Sự trỗi dậy của bạc không chỉ đến từ nhà máy. Trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng và lạm phát cao, giới đầu tư tìm đến bạc như một kênh trú ẩn giá rẻ hơn vàng.
Các quỹ ETF bạc tăng mạnh lượng nắm giữ, đồng nghĩa hàng trăm triệu ounce bạc thật được rút khỏi lưu thông để lưu kho. Thị trường vật chất tại London – trung tâm giao dịch bạc lớn nhất thế giới – đang đối mặt với tình trạng “khan hiếm giao hàng vật chất”, theo MarketWatch.
Tuy nhiên, bạc cũng là “kẻ hai mặt”: không giống vàng, bạc không được ngân hàng trung ương dự trữ quy mô lớn, nên giá dễ dao động theo dòng vốn đầu cơ. Goldman Sachs cảnh báo, “Bạc có mức độ rủi ro cao hơn so với vàng.”
Một đợt tăng lãi suất hoặc đồng USD mạnh lên có thể khiến giá bạc lao dốc. Cũng vì vậy, các chuyên gia ví bạc như “kim loại của cảm xúc” – dễ yêu, nhưng khó nắm giữ lâu.
Khi lạm phát và bất ổn địa chính trị lan rộng, giới đầu tư đang tìm đến bạc như một “vùng đệm an toàn” thứ hai sau vàng.
Dữ liệu của Refinitiv cho thấy, lượng bạc nắm giữ trong các quỹ ETF toàn cầu đã tăng 12% trong nửa đầu năm 2024, đạt gần 850 triệu ounce, mức cao nhất kể từ 2021.
Theo các tổ chức tài chính quốc tế, năm 2025 đang là giai đoạn “rực sáng” của bạc – một kim loại quý vốn lâu nay bị vàng lấn át. Báo cáo mới nhất từ HSBC cho biết, ngân hàng này đã nâng dự báo giá bạc trung bình năm 2025 lên 38,56 USD/ounce, đồng thời dự đoán mức dao động trong phần còn lại của năm nằm trong khoảng 45 – 53 USD/ounce. HSBC cũng lưu ý rằng giá có thể đạt đỉnh vào nửa đầu năm 2026 trước khi điều chỉnh nhẹ.
Cùng thời điểm, Emkay Wealth Management đưa ra nhận định lạc quan hơn, cho rằng bạc “có thể tỏa sáng thêm 20%” trong 12 tháng tới, nhờ tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo và xe điện. Theo Emkay, nếu xu hướng này tiếp diễn, bạc hoàn toàn có thể tiến sát ngưỡng 60 USD/ounce.
Các chuyên gia tại OANDA cũng chia sẻ góc nhìn tương tự, nhấn mạnh rằng thị trường đang chứng kiến “một thâm hụt cấu trúc kéo dài” – nghĩa là lượng bạc khai thác không theo kịp nhu cầu toàn cầu. Dựa trên phân tích kỹ thuật và các chỉ báo cung – cầu, OANDA dự báo bạc có thể chạm mốc 55 USD/ounce trong nửa năm tới.
Trong khi đó, một số ngân hàng lớn như Bank of America còn đưa ra dự báo táo bạo hơn: giá bạc có thể vượt 65 USD/ounce vào năm 2026, khi thị trường vật chất – đặc biệt là tại London – đang rơi vào tình trạng “gần như tê liệt” vì khan hiếm nguồn hàng.
Như vậy, dù các tổ chức có khác biệt trong mốc giá cụ thể, tất cả đều chung nhận định: bạc đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, với rủi ro biến động cao nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng rất lớn.
Tại Việt Nam, thị trường bạc không sôi động như vàng, nhưng vẫn tồn tại một thị trường ngách đáng chú ý. Các tiệm kim hoàn, cửa hàng trang sức và công ty chế tác vẫn tiêu thụ lượng bạc ổn định, nhất là trong lĩnh vực trang sức, quà tặng và phụ kiện xuất khẩu.
Ở chiều đầu tư, bạc vật chất chưa phổ biến trong giới đầu tư cá nhân, phần vì chưa có kênh giao dịch chính thức như vàng miếng SJC, phần vì tính thanh khoản thấp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp kim hoàn lớn đang nghiên cứu sản phẩm đầu tư bạc mini, cho phép người dân tích lũy bạc vật chất với mệnh giá nhỏ, tương tự mô hình đầu tư vàng online.
Phần lớn người dân vẫn xem vàng là kênh tích trữ truyền thống, còn bạc chủ yếu được giao dịch trong ngành kim hoàn, mỹ nghệ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này có thể sớm thay đổi.
Theo Công ty PNJ, doanh số sản phẩm bạc đã tăng gần 20% trong năm 2024, chủ yếu nhờ nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng trang sức có giá hợp lý và phong cách hiện đại.
Các chuyên gia khuyến nghị: Hãy coi bạc là một phần nhỏ trong danh mục phòng vệ, chứ không phải là canh bạc lớn.
Đầu tư bạc vật chất hoặc qua các quỹ uy tín giúp tránh rủi ro đầu cơ ngắn hạn. Còn với nhà đầu tư Việt Nam, bước đi an toàn nhất hiện nay vẫn là theo dõi xu hướng giá quốc tế và chờ khung pháp lý trong nước rõ ràng hơn.
Dù chưa thể thay thế vàng, bạc đang dần chứng minh vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế phi carbon. Với nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn và dự trữ toàn cầu có dấu hiệu giảm, bạc có thể trở thành “ngôi sao mới” trong chu kỳ tăng giá hàng hóa sắp tới. “Thế giới đang cần nhiều bạc hơn để vận hành năng lượng sạch. Điều đó khiến bạc không chỉ là kim loại quý, mà là chìa khóa của tương lai bền vững”– Philip Newman, Giám đốc Metals Focus.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2025 03:50 AM (GMT+7)