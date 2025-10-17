Theo các tổ chức tài chính quốc tế, năm 2025 đang là giai đoạn “rực sáng” của bạc – một kim loại quý vốn lâu nay bị vàng lấn át. Báo cáo mới nhất từ HSBC cho biết, ngân hàng này đã nâng dự báo giá bạc trung bình năm 2025 lên 38,56 USD/ounce, đồng thời dự đoán mức dao động trong phần còn lại của năm nằm trong khoảng 45 – 53 USD/ounce. HSBC cũng lưu ý rằng giá có thể đạt đỉnh vào nửa đầu năm 2026 trước khi điều chỉnh nhẹ.

Cùng thời điểm, Emkay Wealth Management đưa ra nhận định lạc quan hơn, cho rằng bạc “có thể tỏa sáng thêm 20%” trong 12 tháng tới, nhờ tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo và xe điện. Theo Emkay, nếu xu hướng này tiếp diễn, bạc hoàn toàn có thể tiến sát ngưỡng 60 USD/ounce.

Các chuyên gia tại OANDA cũng chia sẻ góc nhìn tương tự, nhấn mạnh rằng thị trường đang chứng kiến “một thâm hụt cấu trúc kéo dài” – nghĩa là lượng bạc khai thác không theo kịp nhu cầu toàn cầu. Dựa trên phân tích kỹ thuật và các chỉ báo cung – cầu, OANDA dự báo bạc có thể chạm mốc 55 USD/ounce trong nửa năm tới.

Trong khi đó, một số ngân hàng lớn như Bank of America còn đưa ra dự báo táo bạo hơn: giá bạc có thể vượt 65 USD/ounce vào năm 2026, khi thị trường vật chất – đặc biệt là tại London – đang rơi vào tình trạng “gần như tê liệt” vì khan hiếm nguồn hàng.

Như vậy, dù các tổ chức có khác biệt trong mốc giá cụ thể, tất cả đều chung nhận định: bạc đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, với rủi ro biến động cao nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng rất lớn.