Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào cuối ngày 20-3

Cuối ngày 20-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng khác niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng mua vào, 176,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Công ty SJC cũng nâng giá mua - bán vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại lên mức 172,8 triệu đồng/lượng và 175,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,8 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau cú "sập" gần 9 triệu đồng/lượng vài ngày qua. Đáng chú ý, giá vàng trong nước phục hồi nhanh hơn giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, lúc 20 giờ 30 ngày 20-3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng được giao dịch ở mức 4.661 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Trong phiên cùng ngày, có thời điểm giá vàng phục hồi lên 4.730 USD/ounce rồi giảm trở lại.

Kim loại quý rớt xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua khi nỗi lo lạm phát gia tăng khi giá dầu thô tăng vọt có thể khiến ngân hàng trung ương các nước phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách vừa qua cũng giúp đồng USD neo cao, vàng chịu áp lực đi xuống.

Dù vàng đang chịu áp lực giảm giá mạnh, đặc biệt là cú "sập" từ vùng trên 5.000 USD/ounce xuống chỉ còn 4.530 USD/ounce trong khoảng 3 ngày qua, nhiều ý kiến cho rằng triển vọng của vàng vẫn tích cực trong dài hạn.

Trong báo cáo kim loại quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại CRU Group cho biết tiềm năng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Tổ chức này dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đạt đỉnh khoảng 6.000 USD/ounce trong năm 2027.

Trả lời Kitco, ông Tavi Costa, người sáng lập kiêm CEO của Azuria Capital, cho biết ông coi sự điều chỉnh giảm hiện tại của giá vàng chỉ là những biến động nhỏ trong một thị trường tăng giá lớn hơn nhiều – và chu kỳ tăng giá này mới đang ở giai đoạn bắt đầu.

Dù vàng đang chịu áp lực từ điều kiện thanh khoản thắt chặt và kỳ vọng về lãi suất thay đổi, Costa cho biết bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng.

Động lực chính thúc đẩy quỹ đạo dài hạn của vàng không phải là tâm lý thị trường ngắn hạn mà là bản chất không bền vững của nợ toàn cầu. Các chính phủ, đặc biệt là Mỹ đang phải đối mặt với chi phí lãi suất ngày càng tăng, làm giảm nguồn chi tiêu cho các hình thức khác.

Vì vậy, chuyên gia này dự đoán các nhà hoạch định chính sách sẽ ưu tiên giảm lãi suất - bất kể dữ liệu lạm phát hay các tín hiệu kinh tế truyền thống - để giảm gánh nặng trả nợ. Sự thay đổi đó sẽ là một động lực mạnh mẽ cho giá vàng trong thời gian tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 147,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 28 triệu đồng/lượng.