Giá vàng giảm hơn 10 triệu đồng, liệu có lùi về 160 triệu đồng/lượng?

Vì sao giá vàng lao dốc?

Tối 19/3, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, có thời điểm giảm về hơn 4.500 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng giảm mạnh mỗi lượng hơn 7 triệu đồng, xuống còn trên 175 triệu đồng/lượng. Kể từ mức giá 187,2 triệu đồng/lượng (bán ra) vào ngày 11/3, vàng đã giảm tới hơn 10 triệu đồng/lượng. Cú giảm giá này báo hiệu điều gì về thị trường vàng?

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, đợt biến động giá mạnh này không nằm ngoài quy luật vận động của thị trường sau một chu kỳ tăng giá kéo dài.

Theo ông, nguyên nhân áp lực giảm giá chủ yếu đến từ ba yếu tố. Một là định hướng duy trì lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến dòng vốn ưu tiên các tài sản sinh lợi. Hai là sự phục hồi của đồng USD làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng trên phạm vi toàn cầu. Ba là yếu tố kỹ thuật, sau khi đạt vùng giá cao lịch sử, thị trường xuất hiện làn sóng chốt lời quy mô lớn, đặc biệt từ các quỹ đầu tư.

Biểu đồ giá vàng thế giới. Ảnh: Kitco

Trong khi đó, theo chuyên gia vàng Chu Phương, diễn biến giảm mạnh của giá vàng lần này chủ yếu phản ánh tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư trước các thông tin vĩ mô và địa chính trị.

Theo bà, việc đồng USD tăng giá trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Mỹ và Iran kéo dài, cùng áp lực lạm phát quay trở lại, khiến Fed khó có thể sớm hạ lãi suất.

“Đà giảm của giá vàng phản ánh áp lực bán sau các thông tin bất lợi. Thị trường cũng đang trong nhịp điều chỉnh khi không thể quay lại vùng đỉnh sau khi thử thách mốc cao trước đó. Đây là diễn biến mang tính kỹ thuật, lành mạnh và chưa xuất hiện rủi ro nghiêm trọng”, bà Phương nhận định.

Chuyên gia này cho biết, kỳ vọng lớn nhất của nhà đầu tư thời gian qua là Fed sẽ đẩy nhanh lộ trình hạ lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố bất ngờ từ địa chính trị đã làm đảo chiều kỳ vọng. Giá dầu tăng mạnh trong thời gian ngắn đã tạo áp lực lạm phát toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Dù vậy, bà Phương cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ sẽ chuyển sang thắt chặt. Các ngân hàng trung ương hiện chủ yếu trì hoãn nới lỏng, thay vì đảo chiều chính sách, do đó nhà đầu tư không nên quá lo ngại.

Xét về yếu tố kỹ thuật, giá vàng đã đóng cửa dưới đường trung bình động 50 ngày (MA50) trong hai phiên liên tiếp, phát đi tín hiệu tiêu cực ngắn hạn. Mốc hỗ trợ tiếp theo nằm quanh đường MA100, tương ứng vùng 4.600 USD/ounce. Nếu xuyên thủng vùng này, kịch bản sẽ trở nên kém tích cực hơn.

Tuy nhiên, bà Phương kỳ vọng giá vàng chưa chạm tới vùng hỗ trợ này, dù không loại trừ khả năng xuất hiện các nhịp giảm sâu do tác động của hoạt động sử dụng đòn bẩy trên thị trường.

Theo chuyên gia, các nhịp giảm sâu của vàng thường là bước “làm sạch” thị trường trước khi hình thành nền giá mới.

Đối với thị trường trong nước, chuyên gia cho rằng nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng có thể lùi về quanh mốc 170 triệu đồng/lượng.

“Trong nhịp giảm hồi tháng 1, giá vàng trong nước từng lùi về vùng 167-168 triệu đồng/lượng, song nhà đầu tư hầu như không kịp tiếp cận khi giá thế giới nhanh chóng phục hồi trở lại. Khi vàng quốc tế tăng lên vùng 5.400 USD/ounce, kết hợp với tỷ giá đi lên, giá vàng trong nước đã bị đẩy lên gần 190 triệu đồng/lượng. Hiện nay, mặt bằng tỷ giá tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao nên khả năng các doanh nghiệp hạ sâu giá vàng là không lớn”, bà Phương phân tích.

Theo bà, nếu giá vàng thế giới đi ngang, thị trường trong nước có thể phục hồi sớm hơn nhờ yếu tố tỷ giá. Trong trường hợp giá thế giới tăng trở lại, giá vàng trong nước sẽ phản ứng nhanh hơn.

Không nên ‘tất tay’ dù giá giảm sâu

Ông Nguyễn Quang Huy đánh giá, xu hướng đợt giảm giá vàng lần này mang tính chất điều chỉnh và tái cân bằng hơn là đảo chiều dài hạn.

“Vàng vốn vận động theo chu kỳ và các nhịp giảm sâu thường là bước “làm sạch” thị trường trước khi hình thành nền giá mới. Tuy nhiên, khả năng giá trong nước giảm sâu về vùng 160 triệu đồng/lượng không phải là kịch bản cơ sở, nhưng cũng không thể loại trừ nếu đồng thời xuất hiện các điều kiện về lãi suất toàn cầu duy trì cao lâu hơn dự kiến, đồng USD tiếp tục mạnh lên và nhu cầu đầu tư suy yếu”, ông Huy nói.

Chính vì thế, theo vị chuyên gia, hiện không phải thời điểm để hành động theo cảm xúc. Với nhà đầu tư dài hạn, có thể xem xét tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh, nhưng tuyệt đối tránh mua dồn dập.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ông lưu ý, cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế đòn bẩy và quan sát thêm diễn biến từ Fed cũng như xu hướng của đồng USD và hoạt động mua vào trên thị trường.

Đánh giá về xu hướng đầu tư, bà Chu Phương nhấn mạnh, vàng vẫn là tài sản tích lũy dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh chênh lệch giá trong nước và thế giới còn cao, nhà đầu tư chỉ nên giải ngân với tỷ trọng nhỏ.

“Hiện chưa phải thời điểm phù hợp để vào vị thế lớn. Nhà đầu tư cần chờ thêm các dữ liệu kinh tế, đặc biệt là diễn biến lạm phát trong bối cảnh giá dầu tăng cao, cũng như định hướng chính sách của Fed”, bà khuyến nghị.

Bên cạnh đó, bà Phương lưu ý không nên “tất tay” vào vàng ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, trong bối cảnh nợ công của Mỹ ở mức cao, việc nắm giữ vàng như một tài sản phòng thủ vẫn là lựa chọn hợp lý, với tỷ trọng khuyến nghị không quá 20% danh mục đầu tư.