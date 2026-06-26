Giá vàng liên tục xuyên thủng mốc hỗ trợ: SJC có thể về 120 triệu đồng/lượng?

Giá vàng thế giới đang trải qua một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ khi bước vào chu kỳ tăng kéo dài gần ba năm qua. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, kim loại quý đã chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce, kéo theo giá vàng SJC và nhẫn trơn trong nước lao dốc.

Mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước chịu áp lực lớn

Trong phiên giao dịch đêm 24/6 và rạng sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay lần đầu tiên kể từ giữa tháng 11/2025 rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đây là cú giảm gây bất ngờ khi chỉ chưa đầy 5 tháng trước, vàng còn lập kỷ lục gần 5.600 USD/ounce.

Như vậy, từ đỉnh lịch sử, giá vàng thế giới đã mất hơn 28%, xóa bỏ phần lớn mức tăng tích lũy trước đó.

Diễn biến trên nhanh chóng tác động tới thị trường trong nước. Giá vàng miếng SJC từ mức đỉnh gần 192 triệu đồng/lượng (giá bán) giảm xuống còn khoảng 146 triệu đồng/lượng vào sáng 25/6. Trước đó, trong các ngày 10-11/6, giá vàng SJC từng có thời điểm rơi xuống dưới 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tiếp xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Ảnh: Tuấn Hùng

Không chỉ vàng, hàng loạt tài sản từng tăng nóng cũng đồng loạt điều chỉnh. Giá bạc giảm từ trên 121 USD/ounce còn khoảng 57 USD/ounce. Bitcoin lùi từ gần 100.000 USD xuống quanh 60.000 USD. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang rút khỏi các tài sản có tính đầu cơ, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên.

Đợt bán tháo lần này diễn ra sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/6. Dù giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, Fed phát đi thông điệp cứng rắn khi tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát và để ngỏ khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông cũng dịu bớt sau khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ, làm giảm nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent và WTI hạ về quanh 70 USD/thùng, qua đó giảm áp lực lạm phát và khiến nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn suy yếu.

Vàng SJC có thể về 120 triệu đồng?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất khiến vàng giảm mạnh là sự thay đổi kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.

Sau cuộc họp tháng 6, thị trường bắt đầu đặt cược Fed có thể tăng lãi suất ngay từ tháng 9 và tiếp tục thắt chặt vào cuối năm. Lãi suất cao làm tăng lợi suất trái phiếu và chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - loại tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất.

Đồng USD cũng hưởng lợi rõ rệt. Chỉ số DXY đã tăng lên khoảng 101,6 điểm, cao hơn đáng kể so với vùng 97-98 điểm hồi đầu năm. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát toàn cầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá dầu giảm mạnh. Không chỉ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vẫn duy trì hoặc tiếp tục theo đuổi chính sách lãi suất ở mức cao nhằm bảo đảm lạm phát quay về mục tiêu.

Về góc độ kỹ thuật, khu vực 3.950-4.000 USD/ounce từng được xem là vùng hỗ trợ rất mạnh. Tuy nhiên, khi vùng giá này bị xuyên thủng, xu hướng giảm ngắn hạn trở nên rõ ràng hơn. Mốc hỗ trợ tiếp theo được nhiều nhà phân tích theo dõi là khoảng 3.850 USD/ounce, thậm chí 3.700 USD/ounce (quy đổi tương đương 118 triệu đồng/lượng) nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng SJC hoàn toàn có thể lùi về quanh 120 triệu đồng/lượng, tùy thuộc mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng chưa thể kết luận chu kỳ tăng giá kéo dài gần ba năm đã kết thúc.

Lịch sử cho thấy vàng từng nhiều lần điều chỉnh rất mạnh ngay trong một xu hướng tăng dài hạn. Trong thập niên 1970, giá vàng từng mất khoảng 45% trước khi lập đỉnh mới năm 1980. Giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008, vàng cũng giảm khoảng 30% rồi tiếp tục tăng mạnh để lập kỷ lục vào năm 2011.

Theo giới phân tích, những nền tảng hỗ trợ vàng vẫn chưa biến mất. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn ở mức cao, nợ công của nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục gia tăng, rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn được loại bỏ và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn diễn ra tại nhiều quốc gia.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn chịu áp lực giảm khi thị trường tập trung vào triển vọng Fed tăng lãi suất và đồng USD duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, vàng vẫn được đánh giá là tài sản phòng ngừa rủi ro quan trọng và có thể quay trở lại xu hướng tăng khi chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt đầu hoặc bất ổn kinh tế, địa chính trị gia tăng trở lại.

Với nhà đầu tư, giai đoạn hiện nay được đánh giá là thời điểm cần đặc biệt thận trọng. Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm, nhưng nếu các yếu tố nền tảng của nền kinh tế toàn cầu thay đổi trong những quý tới, vàng vẫn có cơ hội mở ra một chu kỳ tăng giá mới.