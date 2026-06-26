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Bạc rơi không thấy đáy, người 'đu đỉnh' lỗ gần 65 triệu đồng/kg

Sự kiện: Giá bạc hôm nay

Bạc từng được xem là tài sản trú ẩn và kênh đầu tư siêu hấp dẫn trong năm 2025 và tháng 1/2026. Tuy nhiên, giá bạc gần đây liên tục lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá cao lỗ gần 65 triệu đồng/kg.

Bạc rơi không thấy đáy, người &#39;đu đỉnh&#39; lỗ gần 65 triệu đồng/kg - 1

Giá bạc hôm nay 24/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảm
Giá bạc hôm nay 24/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảm

Giá bạc hôm nay ngày 24/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm sâu xuống vùng 64 triệu đồng/kg, nhà đầu tư có dễ tiếp cận hơn?

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Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/06/2026 14:42 PM (GMT+7)
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