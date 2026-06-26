Giá vàng hôm nay 26/6: Đảo chiều tăng, quay lại mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hồi phục và lấy lại mốc 4.000 USD/ounce nhưng theo các chuyên gia, đợt hồi phục này chỉ mang tính kỹ thuật, chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Đồng USD và kỳ vọng lãi suất Mỹ vẫn là hai biến số lớn. Dữ liệu PCE của Mỹ được thị trường theo dõi sát vì có thể ảnh hưởng tới quyết định của Fed. Nếu lạm phát còn cao, kỳ vọng lãi suất duy trì ở vùng cao sẽ gây sức ép lên vàng. Ngược lại, nếu áp lực giá dịu lại, vàng có thể thêm cơ hội hồi phục.

Tuy vậy, các nhà đầu tư được khuyến cáo cần nhìn nhận diễn biến giá vàng hiện tại một cách khách quan. Việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1 không phải là điều bất thường so với các chu kỳ tăng giá trước đó và hiện giá vàng vẫn cao hơn so với năm ngoái.

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Gá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146 triệu đồng/lượng (bán), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.035 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép lớn khi đồng USD mạnh lên, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi theo hướng thận trọng hơn, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn có dấu hiệu suy giảm.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, thị trường vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ dao động rộng, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ và những tín hiệu mới từ Fed.

Ở góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia phân tích Muhammad Umair cho rằng, vùng 3.950-4.000 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng của giá vàng. Nếu thủng vùng này, giá có thể lùi sâu hơn về khu vực 3.850 USD/ounce. Ngược lại, để quay lại xu hướng tăng giá, vàng cần vượt qua vùng cản quanh 4.350 USD/ounce.