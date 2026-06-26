Lỗ nặng vì đầu tư vàng, bạc

Cuối ngày 25-6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp (DN) niêm yết quanh mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào, 146,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 800.000 đồng so với hôm trước. Gần 1 tháng qua, mỗi lượng vàng giảm hơn 15 triệu đồng. Trong khi đó, giá bạc thỏi, bạc ký các thương hiệu trong nước cũng giảm trên 17 triệu đồng/kg.

Liên tục biến động

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều cùng ngày, tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC đã hết hàng, trong khi mỗi khách được mua tối đa 3 lượng vàng nhẫn. Nhu cầu giao dịch không quá sôi động.

Thị trường vàng trong nước chủ yếu biến động về giá. Từ đầu tháng 6-2026 tới nay, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn liên tục biến động theo hướng đi xuống.

Giá vàng liên tục giảm thời gian qua. Ảnh: LÊ TỈNH

Giá vàng trong nước giảm theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 3.997 USD/ounce - giảm hơn 100 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giảm liên tục đã làm "thủng" các mốc hỗ trợ ở vùng 4.100 USD/ounce rồi 4.000 USD/ounce và lùi sâu về mức thấp nhất từ cuối năm 2025 tới nay. Tính từ vùng đỉnh - trên 5.600 USD/ounce hồi đầu năm 2026, giá vàng đã giảm khoảng 28%.

Dù vậy, đà giảm của giá vàng vẫn chưa bằng tốc độ lao dốc của giá bạc. Giá bạc thế giới cuối ngày 25-6 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 57,6 USD/ounce - đánh dấu một tuần giảm liên tiếp. Tính từ vùng đỉnh - khoảng 120 USD/ounce hồi đầu năm, giá bạc đã "bốc hơi" tới 52%.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng, bạc ký các thương hiệu cũng không ngừng giảm sâu. Giá bạc miếng các loại chiều 25-6 được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank-SBJ cùng nhiều thương hiệu khác như Ancarat, Phú Quý, DOJI giao dịch quanh mức 2,2 triệu đồng/lượng mua vào, 2,3 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 130.000 đồng so với hôm trước.

Giá bạc ký cũng giảm mạnh, chỉ còn 59,6 triệu đồng/kg mua vào, 61,4 triệu đồng/kg bán ra - giảm hơn 6,6 triệu đồng so với hôm trước. Tính từ vùng đỉnh của giá bạc ký trong nước - quanh mức 120 triệu đồng, những người mua bạc nếu chưa bán ra đang lỗ hơn 58 triệu đồng mỗi ký.

Trao đổi với phóng viên, nhiều nhà đầu tư cho biết "sốc nặng" khi thấy giá vàng, bạc niêm yết ở thời điểm hiện tại. Không ít người đặt mua "bạc giấy" - thanh toán trước hồi đầu năm, đến giờ chưa tới hạn nhận hàng mà khoản đầu tư đã lỗ hơn 50%.

Anh Trần Nhật Thịnh (ngụ phường Sài Gòn, TP HCM) cho biết anh cùng 2 người bạn rủ nhau đặt mua 300 lượng bạc ở vùng giá 4,5 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1-2026. Lúc đó, khoản đầu tư của 3 người là 1,35 tỉ đồng.

"Chúng tôi đặt mua "bạc giấy", thanh toán ngay, thời hạn nhận hàng là tháng 7-2026. Nay chưa tới hạn nhận bạc mà khoản đầu tư đã lỗ nặng. Giá trị 300 lượng bạc thời điểm này chỉ còn chưa tới 700 triệu đồng" - anh Thịnh rầu rĩ.

Nhiều người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn ở vùng đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng hồi đầu năm nay, hoặc mua vàng dịp Thần Tài (cuối tháng 2-2026), đến lúc này nếu chưa bán cũng lỗ rất nặng.

Chưa loại trừ khả năng giảm giá thêm

Theo giới phân tích, vàng, bạc bị bán tháo liên tiếp trong những ngày qua và giá lùi về mức thấp nhất từ cuối năm ngoái tới nay trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Chỉ số đồng USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế đang ở mức 101,5 điểm - vùng cao nhất kể từ tháng 3-2025 tới nay.

Đồng USD mạnh lên trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách gần nhất. Nhiều người dự báo FED có thể đảo chiều xu hướng cắt giảm lãi suất trước đó.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng yếu tố quan trọng nhất chi phối giá vàng, bạc thế giới gần đây là chính sách lãi suất, đặc biệt là việc điều hành lãi suất cơ bản của FED. Khi lãi suất tăng, dòng tiền thường có xu hướng rời khỏi vàng, bạc để chuyển sang các kênh có thể sinh lời như trái phiếu Chính phủ hoặc đồng USD.

Theo ông Trần Duy Phương, giá vàng, bạc giảm mạnh do thị trường kỳ vọng FED có thể chuyển sang xu hướng tăng lãi suất, thay vì tiếp tục cắt giảm. Có điều, thị trường đang phản ứng quá mức với kỳ vọng này khiến vàng, bạc bị bán tháo.

"Giá dầu thô lao dốc về quanh vùng 70 USD/thùng sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran lắng dịu sẽ giúp lạm phát có xu hướng giảm trong những tháng tới. Khi lạm phát được kiểm soát, FED sẽ không có nhiều lý do để tăng lãi suất, mà có thể duy trì mặt bằng hiện tại. Thậm chí, FED có thể hướng tới việc cắt giảm lãi suất nếu điều kiện kinh tế thuận lợi" - ông Trần Duy Phương phân tích.

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng xu hướng giảm của giá vàng, bạc hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc căng thẳng địa chính trị trên thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt, cùng với tâm lý chờ đợi các tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ FED. Giá vàng, bạc chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Ông Nguyễn Trí Hiếu nhận định: "Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh và chưa loại trừ khả năng giảm thêm. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng vẫn là tài sản trú ẩn vốn quan trọng khi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ thời điểm mua vàng, tránh tâm lý đám đông hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức".