Giá vàng lao dốc mạnh, có nên xuống tiền mua lúc này?

Vàng giảm sâu nhưng chưa chắc đã chạm đáy

Những ngày gần đây thị trường chứng kiến giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Từ vùng giá trên 190 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, vàng hiện đã giảm hơn 40 triệu đồng/lượng, kéo theo tâm lý phân vân của nhiều nhà đầu tư. Chỉ trong 1 tuần qua, giá vàng giảm gần 10 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy - khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, việc giá vàng giảm sâu không đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy. Điều quan trọng không nằm ở mức giảm bao nhiêu mà ở những yếu tố đang chi phối xu hướng giá trong thời gian tới.

Theo ông Huy, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất định. Cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, trong khi tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng. Đây là những yếu tố giúp vàng tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư của các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương trên thế giới.

Tuy nhiên, môi trường hỗ trợ giá vàng hiện không còn thuận lợi như giai đoạn trước. Áp lực lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu quay trở lại khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội giảm lãi suất. Khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD và các tài sản sinh lời như trái phiếu hay tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn, tạo áp lực cạnh tranh đối với vàng.

Nhà đầu tư cân nhắc mua vàng tích luỹ thời điểm này.

Ngoài ra, những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung cùng triển vọng nguồn cung năng lượng ổn định hơn cũng góp phần làm dịu bớt tâm lý lo ngại trên thị trường. Điều này khiến nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn không còn mạnh như trước.

“Tôi cho rằng vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy và tìm kiếm mặt bằng giá cân bằng mới. Khả năng quay lại chu kỳ tăng nóng trong ngắn hạn là không cao”, ông Huy nhận định.

Nên mua tích lũy, không nên “tất tay”

Dù đánh giá thị trường còn nhiều biến số, các chuyên gia đều cho rằng vàng vẫn là tài sản đáng để nắm giữ trong dài hạn, đặc biệt với những người có nhu cầu bảo toàn giá trị tài sản.

Ông Trần Duy Phương - chuyên gia tài chính và đầu tư vàng - cho rằng, mặt bằng giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh sốt đầu năm. Theo ông Phương, vùng giá quanh mốc 150 triệu đồng/lượng là mức tương đối phù hợp để những người có nhu cầu tích trữ, tiết kiệm bằng vàng cân nhắc xuống tiền.

“Ở vùng giá hiện tại, nhà đầu tư dài hạn có thể yên tâm hơn so với thời điểm giá tăng nóng trước đây. Tuy nhiên, mục tiêu nên là tích lũy tài sản chứ không phải đầu cơ lướt sóng”, ông Phương nói.

Theo vị chuyên gia này, với những người có nguồn tiền nhàn rỗi, vàng vẫn là một kênh phòng thủ hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, không nên dồn toàn bộ vốn vào kim loại quý.

Ông Phương khuyến nghị, nhà đầu tư chỉ nên phân bổ khoảng 30% danh mục vào vàng, phần còn lại có thể gửi tiết kiệm hoặc lựa chọn các kênh đầu tư an toàn khác. Cách phân bổ này vừa giúp bảo vệ tài sản trước các cú sốc kinh tế, vừa duy trì khả năng sinh lời ổn định.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, nhà đầu tư không nên quá tập trung vào việc tìm kiếm đáy của thị trường. Thực tế cho thấy rất khó để xác định chính xác thời điểm giá vàng chạm đáy hay lập đỉnh.

Thay vì đặt cược toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm, chiến lược phù hợp hơn là giải ngân từng phần và tích lũy theo thời gian. Việc chia nhỏ dòng tiền giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá và tránh áp lực tâm lý khi thị trường bất ngờ đảo chiều.

"Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần nhìn vàng trong tổng thể chiến lược quản lý tài sản. Vàng vẫn nên giữ một tỷ trọng nhất định mang tính phòng thủ, giúp bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới", ông Huy nói.