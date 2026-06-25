Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/6 trong giảm ngoài tăng lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 146,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/6, giá vàng trong nước ngày 25/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 25/6, đồng loạt giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/6, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/6 tăng với giá vàng giao ngay tăng 15 USD/ounce, lên mức 4.028 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.023 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, duy trì ở vùng mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép lớn khi đồng USD mạnh lên, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi theo hướng thận trọng hơn, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn có dấu hiệu suy giảm.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, thị trường vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ dao động rộng, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ và những tín hiệu mới từ Fed.

Ở góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia phân tích Muhammad Umair cho rằng, vùng 3.950-4.000 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng của giá vàng. Nếu thủng vùng này, giá có thể lùi sâu hơn về khu vực 3.850 USD/ounce. Ngược lại, để quay lại xu hướng tăng giá, vàng cần vượt qua vùng cản quanh 4.350 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.028 USD/ounce (tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/6, giá vàng ngày 26/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.