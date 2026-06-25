Giá vàng hôm nay khiến nhà đầu tư sốc nặng

Giá vàng miếng lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Đến 15h00 chiều nay, giá vàng nhẫn lại tiếp tục sụt giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá vàng nhẫn 9999 giảm sâu

Tính đến 9h15, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Đến 15h00 chiều nay, giá vàng nhẫn lại tiếp tục sụt giảm mạnh.

Công ty Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá mua giảm 3 lần, tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 141 triệu đồng/lượng; chiều bán ra giảm 2 lần tổng cộng 1 triệu đồng, còn 145 triệu đồng.

Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng 1 triệu đồng, mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng.

Công ty SJC cũng giảm giá mua vàng nhẫn xuống 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng…

Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của thế giới. Kim loại quý thế giới mất 23 USD/ounce, tương đương 0,6%, xuống 3.977 USD/ounce.

Giá bạc trong nước

Công ty Sacombank-SBJ đã điều chỉnh 12 lần giá bạc trong ngày 25.6, giảm 4 triệu đồng mỗi kg so với ngày trước đó. Giá mua vào còn 58,96 triệu đồng, bán ra 60,8 triệu đồng.

Công ty Phú Quý giảm 2,8 triệu đồng mỗi ký, mua vào khoảng 57,84 triệu đồng, bán ra 59,63 triệu đồng… Giá bạc giảm 4,5% trong ngày qua, nâng tổng mức giảm trong tháng qua lên hơn 25%.

Giá bạc thế giới cũng đã giảm thêm 0,5 USD mỗi ounce, xuống 56,82 USD. Đây là mức thấp nhất từ cuối tháng 1 đến nay. So với mức giá đỉnh lập được hồi cuối tháng 1, giá bạc đã mất hơn 50%.

Phân tích nguyên nhân giá vàng giảm

Theo các nhà phân tích, đà giảm mạnh của giá vàng hôm nay xuất phát chủ yếu từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Kỹ (Fed) ngày 17/6. Thị trường đã chuyển từ kỳ vọng lãi suất cao hơn sang lo ngại Fed có thể tăng lãi suất.

Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75%, nhưng dự báo kinh tế tháng 6 cho thấy lãi suất trung bình cuối năm 2026 tăng lên 3,8% (từ mức 3,4% dự báo tháng 3), đồng thời lạm phát trung bình năm 2026 được điều chỉnh tăng mạnh lên 3,6% (từ 2,7%). Những thay đổi này đã thúc đẩy nhà đầu tư cắt giảm vị thế giao dịch vàng.

Kết quả , giá vàng đã giảm hơn 4% kể từ cuộc họp của Fed. Đồng thời, chỉ số USD Index chạm mức cao nhất trong 52 tuần qua, tiến sát mốc 101,7 điểm, khiến dòng tiền chảy mạnh sang USD và trái phiếu Mỹ. Giá vàng hôm nay giảm mạnh là tất yếu.

Về yếu tố địa chính trị, dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng nhưng yếu tố này tác động đến giá vàng đã giảm rõ rệt. Khuôn khổ tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã giúp hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển dần được khôi phục. Nhiều tàu chở dầu đi qua khu vực với điều kiện an toàn được cải thiện, khiến giá dầu thô giảm mạnh còn 71 USD/thùng.

Việc giá dầu hạ nhiệt đã làm giảm áp lực lạm phát tức thời, song không đủ sức kích thích nhu cầu mua vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cảnh báo nếu giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, có thể kích hoạt nhà đầu tư bán tháo mạnh hơn.