Thị trường ghế an toàn cho trẻ em thế nào khi sắp đến hạn bắt buộc?

Nhu cầu mua tăng

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/7, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Càng gần thời điểm quy định trên có hiệu lực, thị trường ghế an toàn cho trẻ em ghi nhận lượng khách tìm hiểu và mua sắm tăng đáng kể. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm mẹ và bé, thiết bị an toàn trên ô tô ở Hà Nội, khu vực trưng bày ghế được bố trí ở vị trí dễ quan sát để khách hàng trải nghiệm trực tiếp và nhận tư vấn về cách lựa chọn, lắp đặt.

Khảo sát cho thấy nguồn cung ghế an toàn cho trẻ em hiện khá phong phú với nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Sản phẩm được phân chia theo từng nhóm độ tuổi, cân nặng và chiều cao, từ ghế dành cho trẻ sơ sinh, ghế xoay 360 độ đến các loại ghế nâng dành cho trẻ lớn hơn. Ngoài hệ thống cửa hàng truyền thống, sản phẩm cũng được bày bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử với nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người tiêu dùng.

Theo nhân viên tư vấn tại một cửa hàng trên địa bàn Hà Nội, nhóm sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất hiện nay là các dòng ghế sử dụng cho trẻ từ sơ sinh đến khoảng 12 tuổi. Những mẫu ghế này có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển của trẻ nên được nhiều gia đình lựa chọn để sử dụng lâu dài.

Càng gần ngày 1/7, ghế an toàn cho trẻ em càng hút khách. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu để trang bị cho con.

Thị trường hiện có nhiều phân khúc giá khác nhau. Các dòng ghế phổ thông thường dao động từ 2-5 triệu đồng, trong khi các sản phẩm cao cấp được tích hợp thêm nhiều tính năng bảo vệ, chống va đập và hỗ trợ lắp đặt có giá từ 10-15 triệu đồng. Theo một số đơn vị kinh doanh, phân khúc từ 3-6 triệu đồng hiện được lựa chọn nhiều nhất nhờ cân bằng giữa chi phí và các tính năng an toàn cơ bản.

Dù nhu cầu tăng lên, phần lớn phụ huynh vẫn có xu hướng tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua. Bên cạnh yếu tố giá cả, nhiều người dành thời gian tham khảo về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn và khả năng tương thích với từng dòng xe. Không ít gia đình lựa chọn đến cửa hàng trải nghiệm trực tiếp để được hướng dẫn lắp đặt thay vì đặt mua hoàn toàn qua mạng.

Bên cạnh các dòng ghế an toàn truyền thống, ghế nâng dành cho trẻ lớn hơn cũng nhận được sự quan tâm. Đây là thiết bị giúp nâng chiều cao của trẻ để dây an toàn trên ô tô đi qua đúng vị trí vai và hông, từ đó tăng hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp.

Nhiều phụ huynh cho biết việc lựa chọn ghế an toàn cho trẻ em không chỉ nhằm đáp ứng quy định mới mà còn xuất phát từ nhu cầu bảo vệ con trong quá trình di chuyển. Sau khi tham khảo nhiều sản phẩm trên thị trường, không ít gia đình chấp nhận chi thêm tiền để lựa chọn những mẫu ghế có chất lượng và thời gian sử dụng dài hơn, xem đây là khoản đầu tư lâu dài cho sự an toàn của trẻ.

Dù sức mua tăng lên, nhiều đơn vị kinh doanh nhận định thị trường ghế an toàn cho trẻ em vẫn còn dư địa phát triển khi tỷ lệ gia đình sử dụng sản phẩm này tại Việt Nam chưa cao so với nhiều quốc gia phát triển. Việc quy định mới chính thức được áp dụng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh về an toàn trẻ em trên ô tô, đồng thời thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Ghế an toàn cho trẻ em giúp giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm

Liên quan đến quy định bắt buộc lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em, theo ông Đỗ Văn Bằng - Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội, trẻ em có đặc điểm cơ thể khác biệt đáng kể so với người lớn. Trong khi dây an toàn trên ô tô được thiết kế chủ yếu dành cho người trưởng thành, trẻ nhỏ thường không đạt chiều cao và thể trạng phù hợp để hệ thống này phát huy hiệu quả tối đa.

Khi trẻ ngồi trực tiếp trên ghế xe mà không có thiết bị hỗ trợ phù hợp, dây an toàn có thể đi lệch vị trí, làm giảm khả năng bảo vệ trong trường hợp phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Ngược lại, ghế an toàn cho trẻ em được thiết kế để cố định cơ thể trẻ, phân tán lực tác động và hạn chế chấn thương ở các vùng dễ tổn thương như đầu, cổ và cột sống.

"Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên sử dụng ghế quay mặt về phía sau càng lâu càng tốt theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm tăng khả năng bảo vệ vùng đầu và cổ khi xảy ra va chạm. Khi trẻ lớn hơn, phụ huynh có thể chuyển sang các loại ghế quay mặt về phía trước hoặc ghế nâng phù hợp với chiều cao, cân nặng và độ tuổi", ông Bằng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội, hiệu quả bảo vệ của ghế an toàn cho trẻ em không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà còn liên quan trực tiếp đến việc lắp đặt và sử dụng đúng cách. Một thiết bị đạt tiêu chuẩn nhưng được lắp đặt không đúng hướng dẫn vẫn có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ khi xảy ra sự cố.

Ghế an toàn cho trẻ em đang trở thành sản phẩm được nhiều phụ huynh tìm mua trước thời điểm áp dụng quy định mới.

Về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan này cũng khẳng định đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra việc sử dụng ghế an toàn đúng cách có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng đối với trẻ em.

Trong đó, ghế dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể giúp giảm tới 70% nguy cơ tử vong ở nhóm dưới 1 tuổi và khoảng 54% ở nhóm từ 1-4 tuổi. Đối với trẻ lớn hơn, việc sử dụng ghế nâng cũng được ghi nhận giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương nghiêm trọng so với chỉ sử dụng dây an toàn thông thường.

Trong bối cảnh quy định mới sắp được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, nhiều phụ huynh cho rằng cần có thêm hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng về tiêu chuẩn sản phẩm, cách lựa chọn và sử dụng ghế an toàn cho trẻ em.

Việc hoàn thiện các quy định liên quan đến kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm cũng được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm phù hợp, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.