Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới liên tục xả hàng

Theo dữ liệu công bố cuối tuần này của SPDR, quỹ bán khoảng 13 tấn vàng trong nhịp xả hàng liên tục kéo dài nửa tháng qua. Tính từ đầu năm, quỹ này đã bán ròng 45 tấn, giảm sở hữu vàng vật chất xuống mức thấp nhất từ giữa tháng 10/2025.

Tính theo thị trường, số vàng họ nắm giữ trị giá khoảng 148 tỷ USD.

SPDR là quỹ ETF vàng đầu tiên được giao dịch tại Mỹ, đồng thời có quy mô tài sản lớn nhất toàn cầu. Xu hướng mua bán của quỹ được các nhà đầu tư xem như một chỉ báo ngắn hạn về đà tăng hoặc giảm của thị trường kim loại quý toàn cầu.

Đợt xả hàng của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới liên tục lao dốc. Sau khi lập đỉnh gần 5.590 USD một ounce vào cuối tháng 1, xu hướng giá đảo chiều khi chiến sự Trung Đông nổ ra trong tháng 2. Giá dầu thô tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát và lãi suất tăng theo, qua đó kéo vàng đi xuống. Từ đó đến nay, giá vàng mất khoảng 20%, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này tại 4.328 USD.

Trang sức vàng trưng bày tại một cửa hàng ở TP HCM, năm 2020. Ành: Quỳnh Trần

Tương tự SPDR, phần lớn nhà đầu tư ETF vàng toàn cầu đứng ngoài thị trường những tháng gần đây do giá dao động trong biên độ hẹp, cộng thêm nhu cầu quay lại những kênh đầu tư rủi ro hơn như cổ phiếu khiến dòng vốn rót vào vàng suy yếu.

Thống kê của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy tổng tài sản quản lý của các ETF vàng toàn cầu giảm 2% so với tháng trước, xuống còn 604 tỷ USD. Lượng nắm giữ giảm còn 4.121 tấn. "Sau đợt rút vốn vào tháng 3, dòng vốn chuyển sang trạng thái trầm lắng, cho thấy các nhà đầu tư đứng ngoài chờ đợi chất xúc tác rõ ràng hơn", WGC nêu trong báo cáo hôm 25/5.

Bên cạnh giá kém khả quan, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng do đồng USD mạnh lên và lãi suất cao hơn. Những lo ngại về lạm phát liên quan đến xung đột Trung Đông cũng làm tăng thêm sự bất ổn về triển vọng lãi suất.

Châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận dòng vốn ETF rót vào vàng trong những tháng gần đây. Lý giải điều này, WGC lấy ví dụ tại Anh, nhu cầu trú ẩn an toàn được hỗ trợ bởi bất ổn chính trị và lo ngại về tình trạng tài khóa của chính phủ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh cũng giảm trong nửa cuối tháng 5, qua đó điều chỉnh chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và kích thích nhu cầu ETF. Tương tự tại Đức, lợi suất trái phiếu chính phủ nước này đi xuống, hỗ trợ nhu cầu vàng.