Trại hè 20.000 USD của các 'rich kid' Mỹ: bay chuyên cơ, xây mạng lưới thượng lưu

Theo Weprin, giá trị của trại hè không chỉ nằm ở tình bạn các con xây dựng được, hay việc có một mùa hè tránh xa điện thoại và các thiết bị số. Điều bà coi trọng hơn cả là các mối quan hệ được hình thành từ hoạt động này.

"Giá trị lớn nhất của những trại hè nội trú là mạng lưới phụ huynh và cựu học viên mà bạn có thể kết nối", Weprin, 55 tuổi, nhà sáng tạo nội dung sống cùng chồng luật sư tại Boca Raton, bang Florida, nói. Bà cho biết Raquette Lake Camp (thuộc vùng Adirondacks) hiện có mức phí từ 17.450 USD cho mỗi học viên.

Marlie và Allie, hai con Weprin, trong các chuyến trại hè đắt đỏ. Ảnh: Elizabeth Weprin

Weprin nói, những mối quan hệ với các doanh nhân và lãnh đạo hàng đầu được xây dựng thông qua trại hè Raquette Lake đã trở thành nguồn lực quý giá cho hai con gái, Marlie (26 tuổi) và Allie (23 tuổi), khi họ trưởng thành, tốt nghiệp đại học và bước vào thị trường lao động.

"Tôi luôn nói với chúng rằng các mối quan hệ của con là tài sản quý giá nhất", bà cho biết, nhắc đến cuốn sổ lưu danh bạ liên lạc từng rất phổ biến trước đây. "Từ cơ hội thực tập, việc làm cho đến những trải nghiệm trong cuộc sống, tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn quen biết ai".

Weprin không phải là phụ huynh duy nhất sẵn sàng chi khoản tiền lớn để đầu tư cho tương lai của con thông qua những trại hè đắt tiền.

Mỗi năm, Rachael Braunschweiger Potash chi hơn 40.000 USD để hai con gái tham gia Camp Vega, trại hè dành riêng cho nữ sinh nằm bên hồ Echo ở bang Maine (Mỹ). Theo cô, đây là nơi các con xây dựng được một vòng tròn bạn bè có nhiều ảnh hưởng.

Năm nay, sau khi đã bỏ ra khoản tiền gần tương đương học phí một năm tại trường tư cho trải nghiệm trại hè, Potash và nhóm phụ huynh quyết định chi thêm một khoản ngân sách làm món quà đặc biệt cho hai cô con gái 13 và 15 tuổi, cùng bạn bè của chúng. Sau khi rời ngôi nhà ở Boca Raton, bang Florida, tới New York trong tuần này, Potash sẽ đưa các con tới quận Westchester. Tại đây, cả nhóm sẽ cùng bạn bè lên chuyên cơ để đến trại hè ở bang Maine.

Chuyến đi bằng máy bay riêng này không nằm trong học phí khoảng 20.000 USD mỗi trẻ, nhưng là một trong những đặc quyền dành cho học sinh tại các trại hè nội trú cao cấp. Một số trại hè tại Mỹ thậm chí có mức chi phí lên tới hơn 150.000 USD mỗi năm.

"Các con tôi thực sự rất thích đi trại hè mỗi năm", Potash, một nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống, nói với New York Post.

Người mẹ này cho rằng tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng những trải nghiệm mà con có được từ trại hè là điều xứng đáng để đầu tư. "Tiền rồi sẽ đến và đi. Nhưng nếu phải chi tiền cho điều gì đó, thì trại hè là một trong những khoản đáng để bỏ ra", cô nói.

Phòng khách nhà Potash trở thành nơi gói ghém, chuẩn bị đồ đạc đi trại hè của con. Ảnh: Rachael Braunschweiger Potash

Theo một nghiên cứu công bố tháng 5, có tới 24,6 triệu trẻ em, thiếu niên tại Mỹ mong muốn được trải nghiệm những kỳ trại hè như con Potash hay Weprin mỗi mùa hè. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít gia đình có đủ khả năng chi trả. Khoảng 38% phụ huynh cho biết chi phí cao là rào cản lớn nhất.

Điều này cũng không khó hiểu khi có những trại hè lên tới 4.500 USD mỗi tuần, như một trại hè ban ngày ứng dụng AI tại Hamptons, nơi trẻ em được học "kỹ năng xây dựng cuộc sống", tham gia các hoạt động như lớp học omakase hay workshop làm "con ngựa thành Troy". Bên cạnh đó là mạng lưới phụ huynh thuộc tầng lớp thượng lưu.

Do chi phí quá cao, chỉ khoảng 13% trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tham gia trại hè, so với 45% ở nhóm gia đình thu nhập cao.

Dù vậy, với những trải nghiệm được xem là "chuẩn mực" tại các trại hè cao cấp - vừa gần gũi thiên nhiên, vừa mở ra mạng lưới quan hệ lâu dài - những phụ huynh như Potash vẫn sẵn sàng chi mạnh tay.

"Tôi không lớn lên với trại hè, nhưng bố của các con tôi, người chồng quá cố của tôi, thì có. Anh ấy luôn muốn các con gái được trải nghiệm điều đó", cô nói. "Các con thực sự đang có một mùa hè đúng nghĩa tuổi thơ: trượt nước, chèo kayak, bơi lội, tập thể dục dụng cụ, nhảy múa, làm nghệ thuật, nướng kẹo marshmallow... Quan trọng hơn, các con đang học cách trở thành những cô gái độc lập, tự tin trước khi bước vào đại học".

Dù Camp Vega áp dụng quy định đồng phục nghiêm ngặt, yêu cầu học viên mặc trang phục có in logo trại trong suốt thời gian tham gia, nhưng việc mang theo "đồ dùng phù hợp" vẫn trở thành một cách thể hiện đẳng cấp ngầm.

Theo đó, con gái của Potash đặc biệt chú trọng chuẩn bị hành lý với những món đồ cá nhân "xịn sò", từ đồ vệ sinh cá nhân của Method Body Wash cho đến các bộ đồ ngủ dễ thương đến từ các thương hiệu như Brandy Melville, Eberjey và Roller Rabbit.

Sau khi mua sắm những thương hiệu "hot" nhất, Potash còn biến phòng ăn trang trọng trong nhà thành "trụ sở trại hè", nơi cả gia đình cùng dán nhãn và đóng gói toàn bộ đồ dùng cho các con. Sau đó, cô chi thêm cho dịch vụ vận chuyển cao cấp để đưa hành lý đến khu ký túc xá trại hè của các con ở phía Bắc.

"Nhưng ngay cả khi rương đồ đã được chuyển đi và các con lên đường, chúng tôi vẫn tiếp tục đặt mua thêm đồ", cô cười nói. "Tôi vẫn còn một danh sách dài những thứ cần mua, vì dường như chẳng bao giờ có đủ thời gian".

Trong bối cảnh thời gian gấp rút, những phụ huynh mới bước vào "thế giới" trại hè cao cấp thường tìm đến cửa hàng đồ cắm trại sang trọng Denny’s & Lester’s, nơi họ phải đặt lịch hẹn riêng 1-1 với các chuyên gia để chuẩn bị đồ cho con. Khách hàng của cửa hàng trải dài từ New York đến Florida, nhiều người phải tranh nhau để có suất tư vấn.

"Phụ huynh bắt đầu đặt lịch chuẩn bị trại hè từ tháng 1, và chúng tôi tiếp nhận cả những đơn hàng phút chót cho đến tận khi các em lên đường", ông Spencer Klein, chủ một chuỗi cửa hàng, nói với NY Post.

"Chúng tôi cố gắng ghép mỗi gia đình với một chuyên viên phù hợp nhất với nhu cầu của từng đứa trẻ", ông cho biết thêm. "Chúng tôi cung cấp đầy đủ từ chăn ga, gối, đồ dùng cho giường tầng đến quần áo, phụ kiện. Tất cả đồ đều được dán nhãn và thậm chí thêu tên lên rương hành lý. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của chúng tôi".

Hàng triệu phụ huynh mong muốn cho con tham gia trại hè, nhưng chi phí cao là rào cản lớn nhất. Ảnh: Adobe Stock

Và đây cũng là một trong những giai đoạn mang lại doanh thu lớn nhất trong năm.

Dani Cohen, một bà mẹ đã kết hôn, có ba con trai đang chuẩn bị tham gia trại hè nội trú đồng giới Camp Walt Whitman tại dãy White Mountains (New Hampshire, Mỹ), cho biết mỗi năm cô chi từ 1.500 đến 3.000 USD tại cửa hàng này để chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các con, gồm các bé 11, 9 và 7 tuổi, trước khi bước vào kỳ trại hè kéo dài.

Khoản mua sắm này chỉ là phần cộng thêm bên cạnh học phí trại hè hơn 15.000 USD mỗi trẻ, mà vợ chồng cô phải chi để con có 7 tuần sinh hoạt giữa thiên nhiên.

"Tôi bắt đầu đặt lịch chuẩn bị đồ ở Denny’s từ tháng 11", Cohen, một chuyên gia hỗ trợ giáo dục đặc biệt tại New Canaan, bang Connecticut, chia sẻ. "Họ lo hết mọi thứ, tôi chỉ việc thanh toán. Cảm giác rất nhẹ nhàng... cho đến khi nhìn hóa đơn. Đó là một cú sốc giá".

Việc chi tiêu không dừng lại ngay cả khi các cậu bé đã lên xe bus rời trại hè. Gần như ngay sau khi con lên đường, Cohen tiếp tục đặt vé máy bay, phòng khách sạn hoặc thuê xe RV cho chuyến đi giữa mùa hè của hai vợ chồng trong Ngày thăm trại (Visiting Day) - thời điểm được mong chờ, khi gia đình gặp lại các "trại sinh" và mang theo quà tặng, đồ ăn và những món đồ yêu thích.

"Chúng tôi luôn mang theo đồ ăn, quà vặt và vài món nhỏ cho các con. Có đứa thì muốn dưa muối, cháu tôi lại thích sushi", Cohen nói. "Các con nhận đủ thứ, từ dưa chuột muối, túi hacky sack cho đến những trò chơi mới nhất".

Với Weprin, từng đồng chi trả cho các kỳ trại hè của con gái đều hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ vì cơ hội được giao lưu với tầng lớp thượng lưu, mà còn bởi những tình bạn bền chặt mà các con đã xây dựng được qua nhiều năm.

"Những cô gái này có một sự gắn bó rất mạnh mẽ với nhau. Có thể các con không học cùng trường hay lớn lên trong cùng khu phố, nhưng luôn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh - sinh nhật, lễ tốt nghiệp, hay cả những mất mát trong gia đình, bất cứ điều gì", bà nói. "Và đó mới là giá trị lớn nhất".