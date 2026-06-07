Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ, sau khi báo cáo việc làm tháng 5 tại nước này khả quan hơn dự kiến. Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng đô la Mỹ mạnh lên và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý.

Tại thời điểm cuối tuần, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.323,70 USD/ounce, giảm 3,39%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 67,895 USD/ounce, giảm 8,12% trong phiên.

Về báo cáo việc làm, các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%. Lĩnh vực giải trí và khách sạn tạo thêm 70.000 việc làm, chính quyền địa phương bổ sung 55.000 việc làm và ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng trưởng. Ngược lại, việc làm trong lĩnh vực tài chính giảm 22.000 vị trí.

Giá vàng, bạc thế giới giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 (ảnh minh họa).

Báo cáo việc làm tích cực đã khiến thị trường kim loại quý chuyển sự chú ý khỏi kỳ vọng cắt giảm lãi suất và tập trung trở lại vào áp lực gia tăng của lãi suất thực.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm địa chính trị ảnh hưởng đến giá vàng, dầu mỏ, lãi suất và các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm trong phiên thứ Sáu khi giới giao dịch gia tăng kỳ vọng về khả năng giải quyết căng thẳng thông qua các biện pháp ngoại giao. Đối với vàng, tác động hỗ trợ từ rủi ro địa chính trị đang bị lấn át bởi số liệu việc làm tích cực của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và đồng đô la mạnh hơn.

Đối với thị trường chứng khoán, sự kết hợp của các yếu tố trên cũng gây bất lợi cho nhóm cổ phiếu công nghệ có định giá dài hạn, trong khi thị trường năng lượng vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị nhưng dễ bị tổn thương trước bất kỳ tín hiệu nào cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi đóng cửa phiên giao dịch do lợi suất trái phiếu tăng vọt, trong khi các cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo dẫn đầu đà giảm. Chỉ số S&P 500 mất 200,57 điểm, tương đương 2,6%, xuống còn 7.383,74 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 695,15 điểm, tương đương 1,3%, xuống 50.866,78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 1.121,53 điểm, tương đương 4,2%, xuống còn 25.709,43 điểm. Chỉ số Russell 2000 giảm 101,83 điểm, tương đương 3,5%, xuống 2.833,50 điểm.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm và ổn định quanh mức 90,54 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch gần 93,09 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,532%, sau khi chạm mức cao nhất trong phiên là 4,552%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua trên thị trường vàng giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.350,00 - 4.370,00 USD/ounce. Nếu thành công, mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.482,30 USD/ounce, xa hơn là vùng 4.600,00 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu ngắn hạn của phe bán là kéo giá xuống dưới ngưỡng 4.311,00 USD/ounce. Nếu mức này bị phá vỡ, các vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm trong khoảng 4.180,00 - 4.200,00 USD/ounce và sau đó là 4.100,00 USD/ounce. Mức kháng cự gần nhất được ghi nhận tại 4.350,00 USD/ounce, tiếp theo là 4.370,00 USD/ounce. Các mức hỗ trợ gần nhất lần lượt là 4.311,00 USD/ounce và 4.200,00 USD/ounce.

Đối với bạc giao ngay, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá trở lại vùng 71,00 - 72,00 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, mục tiêu kế tiếp sẽ là đường trung bình động 50 ngày tại 76,17 USD/ounce, sau đó là mốc 78,00 USD/ounce.

Trong khi đó, mục tiêu giảm giá của phe bán là phá vỡ vùng hỗ trợ 65,00 - 66,00 USD/ounce. Nếu thành công, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 61,00 USD/ounce và sau đó là 60,00 USD/ounce. Mức kháng cự gần nhất được ghi nhận tại 71,00 USD/ounce, tiếp theo là 72,00 USD/ounce. Các mức hỗ trợ quan trọng nằm tại 66,00 USD/ounce và 65,00 USD/ounce.