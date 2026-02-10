Sáng 10-2, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới 22 triệu đồng/lượng

Lúc 9 giờ 30 ngày 10-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 200.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Trong đó, vàng nhẫn thương hiệu SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết khoảng 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dù giảm nhẹ nhưng giá vàng trong nước vẫn đang ở mức cao nhất trong hơn 1 tuần qua. Nếu tính từ đầu năm 2026 tới nay, mỗi lượng vàng đã tăng khoảng 28 triệu đồng (+18%).

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh. Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 5.048 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới mức kỷ lục

Trong phiên giao dịch đêm qua rạng sáng nay, có thời điểm giá vàng thủng mốc 5.000 USD/ounce nhưng lực cầu bắt đáy giúp giá kim loại quý này tăng mạnh trở lại ngay sau đó.

Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế giúp giá vàng hưởng lợi và duy trì ở mức cao, khi chỉ số USD (DXY Index) rớt khỏi 97 điểm và đang được giao dịch ở mức 96,9 điểm.

Theo giới phân tích, nhu cầu trú ẩn vốn trên thị trường kim loại quý vẫn hiện hữu dù tình hình địa chính trị không quá nóng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 22 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục trong nhiều tháng trở lại đây.