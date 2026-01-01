Giá vàng hôm nay mới nhất (1/1): Liên tục giảm, vàng trong nước đã “bốc hơi” bao nhiêu so với đỉnh?

Giá vàng hôm nay trưa 1/1, vàng trong nước “nghỉ lễ”

Giá vàng hôm nay trưa ngày 1/1, vàng SJC và nhẫn bất ngờ "nằm im" sau khi nhiều ngày liên tục giảm mạnh. Trong đó, vàng SJC bán ra ở mức 152,8 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn ở mức bán ra từ 152 - 155 triệu đồng/lượng với các thương hiệu khác nhau.

Sau nhiều ngày giảm mạnh, giá vàng SJC bán ra đã thấp hơn mức đỉnh (159,8 triệu đồng/lượng) 7 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn của các thương hiệu Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... mức bán ra thấp hơn đỉnh từ 5 - 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/1 "bất động" sau khi liên tục giảm mạnh.

Tính đến 13 giờ ngày 1/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bước vào năm 2026 với vị thế mới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 1/1 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.317 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, sau đợt tăng giá lịch sử đẩy giá vàng lên nhiều mức cao kỷ lục trong những tháng cuối năm 2025, các nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi không thể tránh khỏi: Đà tăng này có thể kéo dài bao lâu hay liệu có điều gì đó mang tính nền tảng hơn đang diễn ra?

Theo chuyên gia kỳ cựu trong ngành kim loại quý Robert Gottlieb, câu trả lời không nằm ở các mục tiêu giá ngắn hạn hay sự ép giá đầu cơ, mà nằm ở sự thay đổi cấu trúc đang định hình lại vai trò của vàng trong danh mục đầu tư toàn cầu.

"Đây là lúc mọi người nhận ra tầm quan trọng của tài sản hữu hình", ông Gottlieb nhận định.

Cựu giám đốc điều hành bộ phận kim loại quý tại JPMorgan và HSBC cho biết cả vàng và bạc đều đã trải qua những thời điểm mang tính bước ngoặt, làm thay đổi thị trường. Ông giải thích rằng thời điểm mang tính bước ngoặt của vàng đến vào năm 2022, sau khi chính phủ Mỹ và các đồng minh sử dụng đồng USD như một vũ khí chống lại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Kết quả là, các ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi đã đổ xô mua vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Ông Gottlieb nhấn mạnh rằng giá cả không phải là yếu tố quyết định đối với những người mua này.

"Khi các ngân hàng trung ương quyết định mua vàng, họ không dựa vào giá cả. Họ dựa vào chính sách – những gì đang diễn ra trong và ngoài nước của họ", ông Gottlieb nói.

Ông Gottlieb nói thêm rằng sự thay đổi chính sách này có vẻ bền vững, vì dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương vẫn còn tương đối thấp. Ông nhấn mạnh rằng trụ cột hỗ trợ này vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương tạo ra một lực mua bền vững, một lực mua giúp duy trì giá cả ngay cả khi dòng vốn đầu cơ biến động.