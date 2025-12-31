Giá vàng tiếp tục giảm sâu, công ty SJC tạm ngừng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn

Chiều 31-12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo tạm ngưng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn SJC tại TPHCM để phục vụ công tác kiểm kê cuối năm. Riêng quầy nữ trang vẫn hoạt động bình thường.

Cụ thể, SJC tạm ngưng giao dịch trên địa bàn TPHCM gồm cơ sở tại số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ và số 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Thời gian giao dịch trở lại được thông báo từ thứ Hai, ngày 5-1-2026.

Chiều cùng ngày, giá vàng miếng SJC tiếp tục lao dốc mạnh, xuống còn 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ghi nhận mức giảm tương tự, xuống còn 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Chỉ trong vòng ba ngày, giá vàng trong nước đã giảm tổng cộng khoảng 7 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm do áp lực từ thị trường thế giới. Kim loại quý trên sàn quốc tế tới 15 giờ chiều nay, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.328 USD/ounce, giảm hơn 30 USD mỗi ounce so với buổi sáng.

Trong ngày, có thời điểm giá vàng rớt thẳng đứng về chỉ còn 4.272 USD/ounce. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng thế giới mất khoảng 260 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu sức ép giảm khi các nhà đầu tư chốt lời sau một năm tăng rất mạnh khoảng 70%. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137 triệu đồng/lượng.