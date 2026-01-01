Giá vàng miếng giảm mạnh hơn vàng nhẫn

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp đà giảm. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn 2 đơn vị này cao hơn vàng miếng SJC lên tới 2,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.311 USD/ounce, giảm 27 USD so với sáng qua.

Giá vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá thế giới. Ngân hàng Nhà nước đang xem xét cấp nhập khẩu có 9 đơn vị ngân hàng, doanh nghiệp để sản xuất vàng miếng.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm sau khi lập đỉnh. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,7 - 2,89 triệu/lượng, hạ 3% từ vùng đỉnh. Công ty Sacombank - SBJ mua bán quanh 2,79 - 2,86 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.121 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.077 - 26.377 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.620 - 26.670 đồng/USD (mua - bán).