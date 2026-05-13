Giá vàng hôm nay giảm, nhiều người vẫn chưa dám xuống tiền vì lo điều này

Giá vàng hôm nay giảm sâu người mua vẫn lo chưa 'chạm đáy'

Những ngày gần đây, thông tin về giá vàng giảm liên tục thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn tài chính và hội nhóm phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng thị trường sẽ sôi động hơn, lượng người quyết định mua vàng lúc này lại không tăng mạnh như nhiều người nghĩ.

Theo ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội, lượng khách đến hỏi giá vẫn đông nhưng phần lớn có tâm lý nghe ngóng, chờ thêm diễn biến mới trước khi quyết định xuống tiền.

Chị Nguyễn Thanh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Đợt vàng tăng cao tôi không mua vì sợ đu đỉnh. Giờ thấy giá vàng hôm nay giảm thì lại lo chưa chạm đáy. Thành ra cứ phân vân mãi".

Không chỉ người trẻ, nhiều phụ nữ trung niên vốn có thói quen tích trữ vàng để giữ tài sản cũng đang trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tâm lý chung của nhiều người là ưu tiên giữ tiền mặt hoặc gửi tiết kiệm thay vì xuống tiền quá sớm.

Trong khi đó, một số chuyên gia tài chính cho rằng diễn biến của giá vàng thế giới hiện vẫn chịu tác động mạnh từ đồng USD, lãi suất và các yếu tố địa chính trị. Chính vì vậy, tâm lý lo ngại giá vàng còn biến động mạnh trong ngắn hạn là điều dễ hiểu.

Đáng nói, không ít người từng mua vàng ở vùng giá cao trước đó hiện cũng mang tâm lý “sợ lỗ”, khiến quyết định mua thêm càng trở nên dè dặt hơn.

Chị Phạm Thị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi từng mua vàng lúc giá cao nên giờ thấy vàng giảm lại càng lo. Nếu mua tiếp mà còn xuống nữa thì áp lực tâm lý rất lớn”.

Bên cạnh đó, xu hướng phân bổ tài sản của nhiều gia đình cũng đang thay đổi. Thay vì dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào vàng, nhiều người bắt đầu cân nhắc giữa các lựa chọn như gửi tiết kiệm, giữ USD hoặc đầu tư các kênh an toàn hơn.

Mua tích sản không phải là bắt đúng đáy mà chọn thời điểm phù hợp với khả năng tài chính

Theo các chuyên gia, với những người mua vàng để tích sản lâu dài, điều quan trọng không phải là “bắt đúng đáy”, mà là lựa chọn thời điểm phù hợp với khả năng tài chính cá nhân. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng biến động liên tục như hiện nay, tâm lý chờ đợi thêm vẫn đang khá phổ biến trên thị trường. Không chỉ vậy, việc giá vàng giảm sau giai đoạn tăng nóng cũng khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ về chuyện đầu tư theo đám đông.

Với không ít phụ nữ trung niên, vàng vẫn là kênh giữ tài sản quen thuộc, nhưng thay vì mua theo cảm xúc, nhiều người đang tính toán kỹ hơn trước mỗi quyết định xuống tiền. Đáng chú ý, trên các hội nhóm tài chính cá nhân, những chủ đề như “Có nên mua vàng lúc này?”, “Giá vàng hôm nay còn giảm không?” hay “Giữ vàng hay gửi tiết kiệm?” hiện vẫn thu hút lượng tương tác lớn. Điều đó cho thấy, sức nóng của thị trường vàng chưa hề giảm, dù tâm lý người mua đang trở nên thận trọng hơn trước.