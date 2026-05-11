Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/5 đồng loạt giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 165,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/5, giá vàng trong nước ngày 11/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 11/5, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5, đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/5, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162,2 –165,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 161,7 – 164,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 162,2 – 165,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 43 USD/ounce, xuống mức 4.672 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.724 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, xuống dưới mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, dù giá vàng đang giảm nhưng kim loại quý tuần này nhận dự báo khá tích cực khi nhiều chuyên gia quốc tế tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan.

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cũng cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại. Trong số 11 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 7 người, tương đương 64%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 69% ý kiến cũng kỳ vọng kim loại quý tiếp tục đi lên trong ngắn hạn.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, thị trường vàng thế giới đã cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý sau giai đoạn điều chỉnh mạnh hồi tháng 4. Theo chuyên gia này, giá vàng giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại nhờ lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, đồng USD suy yếu và giá dầu giảm.

Trong khi đó, ông Sean Lusk - Đồng Giám đốc Bộ phận Phòng hộ thương mại tại Walsh Trading - đánh giá, thị trường vàng vẫn được hỗ trợ bởi các nguy cơ lạm phát và bất ổn kinh tế.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.672 USD/ounce (tương đương khoảng 148,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/5, giá vàng ngày 12/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.