Giá vàng, bạc rung lắc mạnh: Người thắng sau 10 năm không là người đoán đúng giá

Theo phân tích của The Economic Times, thị trường vàng và bạc đã trải qua giai đoạn tăng nóng rồi điều chỉnh mạnh trong năm 2026. Sự biến động này đến từ nhiều yếu tố như chốt lời sau chu kỳ tăng mạnh, đồng USD tăng giá, chính sách lãi suất khó đoán, cùng những căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Điều đó khiến không ít nhà đầu tư ngắn hạn rơi vào trạng thái “đu đỉnh - cắt lỗ”.

Tuy nhiên, điểm chung trong quan điểm của các chuyên gia là đây không phải dấu hiệu của một khủng hoảng cấu trúc, mà là chu kỳ điều chỉnh tự nhiên của thị trường hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, vàng và bạc vẫn giữ vai trò đặc biệt trên thị trường tài chính toàn cầu: vừa là kênh trú ẩn an toàn, vừa là tài sản đầu tư có khả năng sinh lời dài hạn.

Tuy nhiên, đi cùng với sức hút đó là những đợt biến động giá mạnh khiến không ít nhà đầu tư “mất phương hướng”. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến vàng và bạc thành những tài sản “ít tổn thương” hơn trước sóng gió thị trường trong tầm nhìn 5-10 năm.

10 năm nhìn lại: Vàng vẫn là ‘trụ cột’, bạc là ‘đòn bẩy’

Một trong những điểm đáng chú ý là sự phân hóa rõ rệt giữa vàng và bạc trong dài hạn. Vàng được xem như tài sản phòng thủ, hưởng lợi từ nhu cầu tích trữ của ngân hàng trung ương và vai trò “neo giữ giá trị” trong khủng hoảng.

Biến động của vàng và bạc đặt ra thách thức lớn cho nhà đầu tư trong việc giữ ổn định danh mục dài hạn. Ảnh: Metals Edge

Bạc mang tính chu kỳ cao hơn, chịu tác động mạnh từ nhu cầu công nghiệp như năng lượng mặt trời, xe điện và điện tử.

Theo phân tích của các chuyên gia, bạc có thể vượt trội trong 5 năm tới nhờ “câu chuyện công nghiệp xanh” bởi đây là nguyên liệu không thể thiếu trong pin mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và hạ tầng năng lượng tái tạo. Khi quá trình chuyển dịch năng lượng xanh tăng tốc, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp cũng tăng theo.

Trong khi đó, vàng lại được đánh giá ổn định hơn nếu xét trong chu kỳ 10 năm, đóng vai trò như một kênh giữ giá trị bền vững. Nói cách khác: bạc là cơ hội tăng trưởng, vàng là nền tảng bảo toàn tài sản.

Một trong những thông điệp quan trọng nhất từ giới chuyên gia là: không nên cố gắng “bắt đáy” vàng hay bạc.

Thực tế, cả hai kim loại quý đều có thể dao động 10-15% chỉ trong một chu kỳ ngắn. Việc chờ đợi mức giá thấp nhất thường khiến nhà đầu tư bỏ lỡ xu hướng tăng dài hạn.

Thay vào đó, chiến lược được khuyến nghị là tích lũy theo từng giai đoạn. Cách tiếp cận này giúp trung bình hóa giá vốn, giảm rủi ro mua đỉnh và phù hợp với tầm nhìn 5-10 năm.

Cấu trúc danh mục: Vàng - bạc chỉ nên là ‘mảnh ghép nhỏ’

Nhiều chuyên gia cho rằng tỷ trọng kim loại quý thường dao động trong khoảng 5-15% tổng danh mục đầu tư (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt...), tùy khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư.

Một cơ cấu phân bổ thường được các chuyên gia khuyến nghị tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro. Với nhà đầu tư thận trọng, vàng chiếm khoảng 7-12% và bạc 2-5%. Ở nhóm trung bình, tỷ trọng vàng dao động 10-12%, trong khi bạc tăng lên 5-8%. Với những người chấp nhận rủi ro cao hơn, tỷ trọng bạc có thể được nâng lên mức 8-10% để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

Điểm quan trọng không nằm ở tỷ trọng lớn hay nhỏ, mà ở vai trò của chúng: giảm biến động tổng danh mục trong các giai đoạn thị trường suy yếu.

Một điểm thú vị được các chuyên gia nhấn mạnh là hành vi của kim loại quý trong khủng hoảng. Trong các giai đoạn bất ổn tài chính, thị trường thường có xu hướng “di chuyển đồng pha”, khiến ngay cả tài sản tưởng chừng đa dạng hóa cũng giảm hiệu quả phân tán rủi ro.

Điều này cho thấy: vàng và bạc không phải “lá chắn tuyệt đối”, nhưng là lớp đệm quan trọng giúp danh mục ít bị tổn thương hơn.

Trong dài hạn, vàng và bạc không phù hợp để “lướt sóng”. Giá trị lớn nhất của chúng nằm ở khả năng bảo vệ sức mua, cân bằng danh mục và tận dụng các chu kỳ tăng dài hạn của hàng hóa.

Chính vì vậy, cách tiếp cận hiệu quả không phải là “mua khi thị trường nóng” hay “bán khi hoảng loạn”, mà là xây dựng kỷ luật tích lũy đều đặn trong nhiều năm.