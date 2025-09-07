Giá vàng hôm nay 7-9: Vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

Sáng nay 7-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 133,9 triệu đồng/lượng mua vào và 135,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn cuối tuần trước gần 5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hơn 5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nới rộng lên vượt 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng sáng nay có những diễn biến bất ngờ. Một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 140 triệu đồng/lượng, mất tới 4,5 triệu đồng chỉ trong 1 ngày. Giá vàng miếng lao dốc trên thị trường tự do, chiều mua vào giảm nhanh và đang cách biệt 4 triệu đồng so với giá bán ra.

Động thái hạ nhiệt giá vàng hôm nay của các cửa hàng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường vàng…

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh trên thị trường tự do

Giá vàng thế giới được dự báo tăng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.587 USD/ounce, tăng rất mạnh 139 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 4,4 triệu đồng). Giá vàng thế giới cũng lên mức cao nhất từ trước tới nay, tác động tới đà tăng của giá vàng trong nước.

Dự báo về giá vàng tuần tới, khảo sát của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng tăng. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có 78% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 17% nhận định giá vàng giảm và 5% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 219 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 73% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 15% dự báo giá vàng giảm và 12% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Giá vàng miếng SJC liên tục đi lên những ngày qua