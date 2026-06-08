Giá vàng hôm nay 8/6: Tiếp tục đi xuống sát 4.300 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục giảm khi báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn nhiều so với dự kiến đã gần như dập tắt hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn và đẩy đồng USD tăng vọt trở lại.

Yếu tố chính thúc đẩy giá vàng sụt giảm mạnh trong tuần qua là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 được Bộ Lao động Mỹ công bố. Theo báo cáo trên, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng trước, cao gần gấp đôi so với dự báo 88.000 việc làm của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3%.

Thêm vào đó, số liệu việc làm tháng 4 tại Mỹ đã được điều chỉnh, tăng từ 115.000 lên 179.000. Tháng 3 cũng được điều chỉnh tăng lên 214.000 - tháng đầu tiên vượt mốc 200.000 việc làm kể từ đầu năm 2024.

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nhận định, vàng đang chịu áp lực đáng kể khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, kéo giá kim loại quý xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Đây là lần đầu tiên vàng đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này kể từ tháng 11/2023.

Trong ngắn hạn, những rủi ro là không thể phủ nhận. Động lực thị trường rõ ràng đã chuyển sang bất lợi cho vàng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giá tiếp tục suy yếu khi các nhà giao dịch giảm tỷ trọng nắm giữ. Thậm chí hiện tại vẫn còn quá sớm để nói đến việc “bắt đáy”.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) - 150,2 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) - 150,2 triệu đồng/lượng (bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.322 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, và Phố Wall đã chuyển từ quan điểm lạc quan sang bi quan sau khi vàng không giữ được mức hỗ trợ quan trọng.

Chỉ có 2 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 11 người khác dự đoán giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại dự đoán giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu thập được 49 phiếu bầu. 23 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 18 người khác dự báo kim loại quý sẽ giảm giá và 8 nhà đầu tư còn lại dự đoán giá vàng đi ngang.