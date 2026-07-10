Tài xế chở gần nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện gần nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối trong ô tô tải đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác liên ngành số 1 do Đội QLTT số 1 chủ trì, phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Yên Mỹ tiến hành khám phương tiện đối với ô tô mang BKS 89H-008.13 do ông H.V.L. (HKTT: thôn A Dơi Cô, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại thôn Hoan Ái, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển. Ông H.V.L. cũng là chủ số hàng hóa trên xe.

Gần nửa tấn lòng lợn chuyển màu, bốc mùi hôi thối được tài xế xe tải vận chuyển mang đi tiêu thụ. Ảnh: Cơ quan công an.

Quá trình khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 480 kg lòng lợn có dấu hiệu phân hủy chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa này không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang được tài xế ô tô mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng xác định, ông H.V.L đã có hành vi vi phạm hành chính: Vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Liên quan đến sự việc trên, Đội trưởng Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 480 kg lòng lợn theo quy định của pháp luật.