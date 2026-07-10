Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/7 trong tăng ngoài giảm lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 10/7 tăng giá vàng miếng lên mức 149,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/7, giá vàng trong nước ngày 10/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 10/7, tiếp tục tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/7, tiếp tục tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/7, tiếp tục tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145 –149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/7 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 7 USD/ounce, xuống mức 4.103 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.135 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, xuống sát mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang lấy lại đà tăng sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt, đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm trở lại. Diễn biến này phần nào giải tỏa áp lực lên kim loại quý, giúp giá vàng quay lại vùng trên 4.100 USD/ounce.

Dù phục hồi đáng kể, giá vàng vẫn đang đối mặt với vùng kháng cự quan trọng từ 4.162-4.214 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá có thể quyết định khả năng kéo dài nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát Mỹ, các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến tại eo biển Hormuz. Nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng tăng lãi suất có thể suy yếu, qua đó mở ra cơ hội để giá vàng kiểm định lại vùng 4.162-4.214 USD/ounce. Ngược lại, một đợt tăng mạnh của giá dầu có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó tạo sức ép trở lại đối với giá vàng.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.103 USD/ounce (tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 10/7, giá vàng ngày 11/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.